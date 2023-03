Bruce Mac Master aseguró que reforma laboral se radicó sin estar totalmente concertada

Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

El proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, el cual buscaría darles mejores condiciones laborales a los trabajadores en Colombia y atacar la informalidad, ya tuvo radicación en el Congreso de la República y será debatido muy pronto entre senadores y representantes a la Cámara.

La iniciativa tiene voces a favor y en contra, sobre todo por la propuesta de que el horario de trabajo nocturno vaya de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., y los empresarios aseguran que los costos laborales se incrementarán más del 25% y traerá más desempleo porque la situación del país no es la mejor en materia económica para cargar más de impuestos a las empresas.

No obstante, al presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, le llovieron críticas en redes sociales porque en una de las fotos publicadas por el Ministerio del Trabajo durante la radicación de la iniciativa se ve al líder gremial sonriendo, lo cual significaría una señal de que no era que no estuviera de acuerdo con el proyecto de ley.

Sin embargo, Mac Master, que hizo parte de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la que estuvieron gremios, sindicatos y Gobierno nacional, aclaró la situación y dio un claro mensaje a quienes lo criticaron.

“A quienes afirman que por ser parte de la comisión tripartita, en donde se llevaron borradores, estamos apoyando reforma les aclaro que en la misma expresamos nuestro desacuerdo con un múltiples temas por su efecto en pymes, emprendimientos, empleo e informalidad”, afirmó el dirigente gremial.

Aclaró que no se puede confundir el diálogo social, cordial y democrático con apoyar cualquier idea o reforma, en especial una en la que le vean riesgos en términos de las familias, el empleo e informalidad.

También dijo que expondrán con transparencia y firmeza los argumentos al Congreso de la República y al país. Además, que parece que los efectos sobre millones de familias pueden ser los contrarios a los esperados y que por el contrario se podría cometer un grave error.

“A los que quieren oír las voces de los gremios, en especial de la Andi, les digo que en todo el proceso, de acuerdo con nuestros principios, estaremos presentando con claridad y argumento nuestra opinión. Lo haremos con respeto, pero con la firmeza de siempre”, anotó.

Dijo que entiende y comparte la angustia que expresan empresarios, emprendedores, trabajadores y hasta sindicatos que ven peligros en la reforma presentada y por eso se lo transmitirán al país y al Congreso en las semanas venideras en un debate que debe ser democrático y respetuoso.

Las advertencias de Fenalco

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) se pronunció sobre este proyecto y también manifestó su preocupación por las cifras de desempleo y trabajo informal, principalmente.

Es de resaltar que esta participó en las mesas técnicas y, además, resaltó que hubo un importante esfuerzo frente al debate técnico sobre el proyecto de ley de la reforma laboral, que propició el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que en el debate se advirtieron posibles dificultades de inconstitucionalidad e inconveniencia.

“El escenario final de acuerdo tripartita fue de tan solo tres horas, por lo que no se puede hablar de concertación. Tan solo algunos artículos, de los casi cerca de 80 que contiene el proyecto, fueron acordados por las partes”, señalaron desde Fenalco.

Así mismo, Jaime Alberto Cabal aseguró que entre las mayores preocupaciones, que no se tuvieron en cuenta en el debate, está el futuro de los casi 16 millones de colombianos que están desempleados o tienen trabajos informales.

Cese al acoso sexual y laboral

El presidente Gustavo Petro señaló que este proyecto de ley debe permitir, si se aprueba por el Congreso de la República, que cese el acoso sexual y laboral en el país; debe permitir que el salario real pueda crecer en Colombia para que se industrialice; debe permitir que la gente sea más feliz en esta sociedad y disfrutar de más tiempo libre. Además, que debe permitir que se pueda organizar el cuerpo de trabajadores y trabajadoras para discutir de tú a tú con el mundo empresarial.

“El mundo obrero tiene que unificarse para poder ganar capacidad de negociación, ese mundo sindical que no llega a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Colombia, debe cambiar a través de la ley, por una fuerza organizada, que pueda velar por todo aquel y toda aquella que gane un salario en cualquier parte del país”, anotó el mandatario el 14 de febrero al presentar el proyecto de ley.

Manifestó que el mismo debe velar por el empresario, que al final es donde se desata buena parte del empleo en Colombia, que debe velar porque el campo se puedan modernizar y desarrollar y producir los alimentos, precisamente para que aumente el salario real.