Yeison Jiménez reveló detalles impactantes de su vida: robó para llevar comida a su casa

El artista antioqueño se sinceró sobre su vida / Instagram

Yeison Orlando Jiménez Galeano es un cantautor y compositor de música popular nacido en Manzanares, Caldas, el 26 de julio de 1991. En 2021 cobró mayor fuerza su nombre tras su participación como parte del jurado en el programa musical Yo Me Llamo en su octava temporada.

Te puede interesar: Aitana sube video bailando al son de Yatra, pero al instante, lo borra

El intérprete de temas como El aventurero, Ni tengo ni necesito, Ya no mi amor y Que viva el desmadre no oculta el tiempo de prosperidad que le ha llegado gracias a sus conciertos y ventas discográficas, pues sus grandes éxitos musicales han logrado cautivar seguidores en México, Ecuador, Perú, España, entre unos.

La música no es la única fuente de ingresos para Yeison pues ahora también se ha convertido en un hombre de negocios, estos incluyen fincas, su propia marca de gafas y ganado. Gozando de fama y mayor estabilidad económica se puede asumir que el cantautor materialmente no tiene ningún tipo de carencia al día de hoy.

Te puede interesar: Shakira fue grabada llorando en las calles de Nueva York y el video se viraliza

Sin embargo, la carrera del paisa no se construyó fácilmente pues según ha difundido mediante varios medios de comunicación tanto tradicionales como digitales, le ha implicado mucho “sudor, lágrimas y sacrificio” y le tocó dejar de lado algunas malas costumbres que aprendió durante el tiempo en el que aun no disfrutaba de reconocimiento.

El caldense llegó a la capital colombiana, a la temprana edad de 13 años y estuvo viviendo en el barrio La Virgen, en la avenida Ciudad de Cali con calle 38 sur, un sector azotado por el microtráfico y el conflicto de pandillas, según el Distrito de Bogotá.

El cantautor confirmó que bebía con su mamá y su hermana / Facebook

Y es que para nadie es un secreto que antes de dar el salto al éxito, el artista se desempeño en varias labores que nada tenían que ver con el arte, como cotero y vendedor de aguacates en Corabastos, la plaza de mercado más grande del país.

Te puede interesar: Manuel Teodoro confesó porqué se sometió a intervención estética en su rostro

A partir de ese momento el antioqueño comenzó a ahorrar para algún día poder cumplir su sueño, el de ser un músico renombrado. No obstante, mediante una reciente entrevista que sostuvo con la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, el treintañero abrió su corazón e hizo confesiones que nadie se imaginaba.

En medio de la conversación que tuvo con el medio, aseveró que en la adolescencia sufrió serios problemas con el alcohol, ya que su hermana, su mamá y él con apenas 14 años, tomaban juntos, y admitió que incluso llegó a robar en las calles.

Foto: Facebook

“A los 19 años me sentí cogido. Era borracho chévere porque siempre mantenía con plata. Además de que trabajaba, también robaba, entonces mantenía con dinero. Era muy joven, pero siempre traía plata en el bolsillo”.

A la dolorosa declaración sumó que: “Llegaba a la casa y mi mamá debía tres meses de arriendo, no había nevera, televisor, ni gas y eso me genera rabia. Pero no era el loquito que salía a robar porque sí. Yo decía ‘bueno, hoy voy a traer unos pollitos para la casa, etc.’”.

Por suerte, Jiménez pudo dar un giro de 180° a su vida y gracias a la constancia y profesionalismo pudo dejar de lado muchos hábitos que realmente no representaban a la persona que es hoy, también pudo ayudar a su familia a salir adelante, gracias a su inigualable talento y ahora sirve como fiel ejemplo de superación personal.