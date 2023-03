Seis aspirantes a la Alcaldía de Bogotá “rajaron” la gestión distrital de Claudia López

Por lo menos ocho personas ya han hecho claras sus intenciones de hacer campaña por la Alcaldía. Infobae habló con siete de ellos. (Infobae)

A cortos ocho meses y medio para que la alcaldesa Claudia López le entregue las riendas de Bogotá a su sucesor, de los cuales los últimos dos serán de empalme con la administración entrante, varios de los políticos que ya manifestaron su interés por hacer campaña para conquistar el Palacio Liévano (algunos ya son candidatos formales).

Te puede interesar: Carrera por la Alcaldía de Bogotá: estos son los que, hasta el momento, han confirmado su intención de aspirar

Ad portas de adentrarse de cabeza en unas elecciones regionales que serán supremamente difíciles, la gestión de la mandataria será analizada y escudriñada con lupa de detalle y sus logros, así como sus desaciertos, serán centrales en todos los debates de los candidatos.

Para anticipar cuál será el espíritu de la campaña que se avecina, Infobae Colombia habló con seis políticos que quieren aspirar a la Alcaldía, a quienes se les hizo una sencilla pregunta: ¿Cuál es su balance de la gestión de Claudia López hasta ahora?

Te puede interesar: Claudia López llamó “oportunistas” a los concejales que hoy se oponen al Corredor Verde pero lo votaron en el Plan de Desarrollo

El exministro de Defensa Nacional y exconcejal de Bogotá, Diego Molano; el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo; el excandidato a la Alcaldía, Hollman Morris; el exparlamentario, Rodrigo Lara y los actuales concejales Martín Rivera y Diego Cancino, respondieron y a la gestión de la mandataria no le fue muy bien.

RODRIGO LARA

Rodrigo Lara (ProBogotá)

Infobae: ¿Cuál es su balance de la gestión de Claudia López hasta ahora?

Te puede interesar: Estos son los candidatos a la Alcaldía de Bogotá que se oponen al corredor verde por la séptima

La ciudad está en una crisis muy profunda, en una crisis estructural. Ya no es necesario comparar a Bogotá con ciudades de Europa o de Estados Unidos para dimensionar la crisis. Basta compararla con ciudades latinoamericanas y colombianas. El atraso de la capital con relación a Medellín, a Barranquilla, a Ciudad de Panamá, es enorme.

La capital colombiana tomó un camino equivocado en los años noventa cuando compró la idea de que un sistema de buses hacía lo mismo que un metro y hoy Bogotá es la única capital de América Latina que no tiene metro y que está lejos en años de inaugurar su primera línea del Metro.

De ahí se han desprendido varios problemas estructurales: la alcaldesa Claudia López le echa la culpa del problema de la congestión a las motos y los vehículos particulares, cuando estas no son más que consecuencias de todos los errores que se han cometido y de que la gente, voluntariamente, no quiera montarse en el transporte público.

¿Y qué se le ocurre a la Alcaldía? Peatonalizar 60 cuadras de la Carrera Séptima y hacerle la vida imposible a los que tienen carro y moto, porque cuando se cambian las reglas del juego del pico y placa (que es una medida humillante) los perjudica.

Y hay otro problema estructural y es que la juventud no tiene oportunidades. La mitad de la población trabaja y la otra mitad se rebusca. Ahí están los jóvenes en edad de colegio que están en las calles y que han pagado el peaje moral de estar desocupados. Los jóvenes entre los 18 y los 35 años viven una constante muerte económica, sin empleo, completamente por fuera de los mercados laborales y altamente susceptibles a caer en la delincuencia. Hay que darle oportunidades a esta juventud y paralelamente hay que ser extremadamente duros con los grupos criminales que reclutan a esos jóvenes.

JUAN DANIEL OVIEDO

Juan Daniel Oviedo (ProBogotá)

Infobae: ¿Cuál es su balance de la gestión de Claudia López hasta ahora?

Con el programa de gobierno en la mira ella ha sido consistente en la defensa de la primera línea, ha hecho una muy buena tarea en la estructuración de la segunda línea, y ha tenido un avance en la red de ciclorrutas, pero hay dificultades sobre la calidad de estas y hay que trabajar en eso.

Los ajustes al pico y placa han sido bastante controversiales y esta es una medida muy agotada en este momento y que la ciudad debe repensar estructuralmente. El pico y placa solidario, que genera recursos adicionales, ha afectado estructuralmente la capacidad de verificación de esta medida por parte de las autoridades y ahí hay un elemento bastante gris alrededor de la gestión de la congestión en Bogotá.

Ahora, la alcaldesa, en calidad de candidata, se comprometió a tener un trabajo coordinado con la Fuerza Pública, pero ha habido una tensión muy grande y una generalización negativa alrededor de la misma, lo que ha generado dificultades en ese trabajo coordinado y creemos fundamental que desde la Alcaldía se valore el rol de la Fuerza Pública en la garantía del orden y la seguridad. Los abusos policiales son inadmisibles y deben ser castigados, pero una Administración no puede generalizar esas conductas particulares como un calificativo de toda la fuerza.

Claudia López, además, ha descalificado los datos de percepción de la ciudadanía, pero estos son datos supremamente importantes porque la seguridad es un componente multidimensional asociado al espacio público, iluminación y andenes, y debe ir de la mano con componentes de justicia y de convivencia. En ese punto llamamos la atención a esta Administración, pues creemos que deben destinarse más recursos al presupuesto de seguridad y de justicia en Bogotá.

Y, por último, el programa de gobierno de Claudia López tenía un capítulo de empleo y economía, en donde la conexión de educación con empleo, a la que se comprometió, no la vemos tan explícita en las ejecutorias de su plan de gobierno y es uno de los elementos en los que más vamos a trabajar para tener una estrategia efectiva de reducción de pobreza en Bogotá.

HOLLMAN MORRIS

Hollman Morris (ProBogotá)

Infobae: ¿Cuál es su balance de la gestión de Claudia López hasta ahora?

Lo está diciendo la percepción: la de Claudia López ha sido una de las alcaldías con el menor índice de favorabilidad, impopular. Así, en un electorado tan inteligente y de opinión como es el bogotano, ha caído muy mal una alcaldesa que prometió no ser la continuidad de Enrique Peñalosa, pero gobierna con el modelo de ciudad del exalcalde. Sus votantes tienen ese dolor entre pecho y espalda, se sienten terriblemente engañados, y la alcaldesa sigue engañando.

En campaña dijo que no haría más TransMilenio y hoy tenemos tres troncales adicionales. En campaña firmó un acuerdo ambiental que no cumplió y hoy se pavimentan más humedales y se talan más árboles. En campaña dijo que el metro elevado tenía los estudios más adelantados y que el metro subterráneo no tenía estudios, y una cantidad de mentiras que sus votantes están resintiendo.

Y en indicadores sociales sigue aumentando la pobreza multidimensional, el manejo de la protesta social en muchas ocasiones ha caído en el fascismo, y haber convertido las estaciones de Transmilenio en centros de tortura y el asesinato de jóvenes, son fenómenos por los cuales Bogotá nunca había transitado. Esta ciudad debería haberse convertido en la capital de la paz, quedó convertida en la ciudad de la furia.

MARTÍN RIVERA

Martín Rivera (Concejo de Bogotá)

Infobae: ¿Cuál es su balance de la gestión de Claudia López hasta ahora?

Un desastre. Nos va a dejar la ciudad encochinada, en una crisis financiera delicada, con las finanzas en cuidados intensivos. Nos la deja en obra, pero sin mano de obra disponible por falta de planeación. Y nos la deja muy politizada. Esa no es la manera de tratar a una ciudad que ha sido tan bondadosa con muchísimos de nosotros en generación de oportunidades y puertas abiertas.

Esta fue una administración que la mancilló, que la utilizó, que la exprimió, le sacó un provecho politiquero y nos la deja en cuidados intensivos. Si no llega una persona que conozca la ciudad, que sepa de desarrollo urbano, que tenga propuestas concretas y que conozca su funcionamiento administrativo, podemos llevarla a un riesgo económico sin precedentes. Recuerde que, con mucho esfuerzo, Bogotá tiene una calificación AAA y una cultura tributaria envidiable que podríamos perder. Esta Administración minó esa confianza.

DIEGO CANCINO

Diego Cancino (Redes sociales)

Infobae: ¿Cuál es su balance de la gestión de Claudia López hasta ahora?

Yo creo que hay tres cosas fundamentales que la Alcaldía de Claudia López nos demostró que no funcionan. La primera de ellas, que todo lo que prometamos lo tenemos que cumplir. Tenemos que ser muy responsables con nuestras promesas porque eso genera confianza y la confianza genera acciones colectivas, intensificando la democracia y la construcción de bienes públicos.

Así que todo lo que prometamos lo tenemos que cumplir. El eje de una campaña en Bogotá debe girar alrededor de la confianza con la ciudadanía que, en este cuatrienio, se perdió aún más de lo que se perdió con la alcaldía de Enrique Peñalosa.

En una segunda medida, la seguridad. La tenemos que enfrentar con mano dura, sí, pero no es lo único. La seguridad necesita un enfoque de cultura ciudadana. Antanas Mockus bajó la tasa de homicidios de Bogotá como nunca en la historia de la ciudad a punta de cultura ciudadana.

A nosotros nos toca focalizar lo que está pasando en Transmilenio, con el robo de celulares y con el acoso sexual a mujeres. Necesitamos saber cuáles son las estructuras paramilitares y de Narcotráfico en Kennedy, en El Amparo, en Patio Bonito, en los alrededores de Corabastos, en los corredores de Bogotá y Cundinamarca. Esta debe ser una prioridad en cualquier campaña.

Y lo tercero es la movilidad. Nosotros tenemos una cantidad de obras y la única manera de mejorar la movilidad en este momento es con cultura ciudadana, cambiando nuestros comportamientos. Es absolutamente incomprensible que la alcaldesa haya reversado el carro compartido. Es que, si la tercera parte de la gente que maneja compartiera el carro, el 70% de los tiempos de viaje se reducirían a la mitad. Y eso lo digo con evaluaciones de impacto.

DIEGO MOLANO

Diego Molano (ProBogotá)

Infobae: ¿Cuál es su balance de la gestión de Claudia López hasta ahora?

El de Claudia López fue un gobierno que no sacó a Bogotá del caos y no asumió las responsabilidades que debía tener con la ciudad.

Bogotá se merece a un alcalde o alcaldesa que lidere la ciudad, que la convoque, que la una, que deje a un lado el odio y la polarización, y que por el contrario se dedique a ejecutar esas obras que requiere la ciudad para mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Y que sobre todo reconozca la existencia de esa mayoría de ciudadanos que hacen las cosas de forma correcta, con esmero, con dedicación y que no destruyen.