Manuela Gómez reveló por qué no quiere ser mamá: “No puedo ni conmigo misma”

Manuela Gómez reflexionó sobre la maternidad y recibió aplausos. Foto: Instagram @manugomezfranco1

La influenciadora y exprotagonista de telenovela Manuela Gómez se está llevando aplausos en redes sociales luego de que dejara clara su posición sobre la maternidad y explicara los motivos por los que no quiere tener hijos. La famosa respondió a la pregunta de uno de sus seguidores y aprovechó el momento para realizar una reflexión sobre lo que significa tener hijos en la actualidad.

Te puede interesar: Aitana sube video bailando al son de Yatra, pero al instante, lo borra

Gómez abrió la cajita de preguntas a sus seguidores y uno de ellos le cuestionó por sus planes a futuro, específicamente haciendo referencia a si estaba interesada a construir una familia. “Si tuvieras la opción de adoptar un bebé ¿lo harías o prefieres tú misma tenerlo?”, fue la pregunta que escribió el usuario de la red social.

La famosa respondió la pregunta con toda la sinceridad, confesando a sus seguidores que en este momento de su vida sigue pensando que no quiere tener hijos. En cuanto a la cuestión de la adopción, que es en lo que se enfocaba la pregunta, Manuela Gómez dijo que “la verdad no sé, o sea yo soy adoptada, no sé si preferiría tenerlo o adoptarlo”.

La influenciadora explicó los motivos por los que, por el momento, no quiere tener hijos

“En este momento de mi vida, la decisión es no tener hijos”, reveló la influenciadora después de dar su respuesta. Aunque aclaró que existía la posibilidad de que un futuro su opinión cambiara, en la actualidad tiene muchas razones por las que no desea convertirse en madre, entre ellas, porque la responsabilidad de la crianza le parece demasiado complicada.

Te puede interesar: Shakira fue grabada llorando en las calles de Nueva York y el video se viraliza

“La vida puede cambiar de un momento a otro. Uno no sabe lo que puede pasar. Pero por decisión propia, ahora no quiero”, recalcó Manuela Gómez y luego agregó que una de las razones es que “no puedo ni conmigo misma, no me he terminado de criar, no soy capaz de tener un hijo todavía”.

La respuesta de la exprotagonista de telenovela fue compartida en algunos portales de entretenimiento, donde Gómez se llevó buenos comentarios y aplausos por su reflexión. “Bien pensado ... hoy es muy duro la crianza de un hijo”; “Totalmente de acuerdo, un hijo es mucha responsabilidad y para tenerlos la persona tiene que sanar, para no pasarle sus cargas a esos niños”; “un hijo es una responsabilidad y además ella primero debe sanar su niño interior”.

Manuela Gómez habló de su adopción

Manuela Gómez ha revelado detalles del proceso de su adopción. Foto: Instagram @manugomezfranco1

Han sido varias veces en las que Manuela Gómez se ha referido a su adopción, de la cual se supo en medio de una transmisión en vivo que hizo con Yina Calderón en el año 2020. Luego de conocerse que la famosa había sido adoptada, a Gómez Franco le llegaron muchas preguntas al respecto y, cada tanto, ella vuelve a referirse al tema.

Te puede interesar: Manuel Teodoro confesó porqué se sometió a intervención estética en su rostro

Una de las preguntas que más le hacen a la famosa es desde cuándo supo que era adoptada y ella ha revelado que fue algo que sus padres le contaron naturalmente desde muy pequeña, por lo que creció sabiendo que era adoptada y siempre fue muy normal para ella. De hecho, ha revelado que supo que el tema no era “aceptado” por la sociedad cuando sufrió bullying en el colegio al decir que había sido adoptada.

“Sí, siempre supe. Mi mamá desde pequeñita me metió la idea que era adoptada en la cabeza y crecí como con esa idea súper natural. O sea, tranquila y dichosa, pero hay mucho bullying”, señaló la mujer y también ha revelado que sus padres biológicos la regalaron desde muy bebé, pero que fue afortunada de encontrar una familia que la quisiera. “Me quisieron para toda la vida y fuimos felices para siempre, así fue la historia” y sobre su madre biológica ha dicho que “simplemente agradecida porque me tuvo y me dio la vida, pero no es nada más”.