Joven denunció haber sido drogada por el conductor de una plataforma de transporte en Bogotá: “Estaba mareada”

Imagen de archivo. Joven denunció haber sido drogada en un servicio de Didi. Getty Images

No cesan los casos de inseguridad en los servicios de transporte de plataformas digitales. En las últimas horas, una joven denunció a través de su cuenta de su cuenta de Twitter que un conductor de la empresa Didi la drogó.

Te puede interesar: Plata para la seguridad en TransMilenio terminó convertida en anchetas para los policías, denunció la Contraloría

“Anoche tuve que pasar por la situación más horrible por la que he estado en mi vida. Tomé un Didi y fui drogada”, escribió la mujer antes de comenzar el relato de su historia.

De acuerdo con ella, sobre las 8:15 de la noche del 16 de marzo pidió el servicio de transporte para viajar desde el barrio Castilla hacía Ciudad Salitre. “Tan pronto yo me subí al carro, lo primero que hice fue bajar la ventana completamente (para evitar cosas) y conecté los audífonos para hacer una llamada con mi novio”, relató.

Te puede interesar: Distrito regalará $150.000 para que los estudiantes de Bogotá compren uniformes: quiénes y cómo pueden aplicar

A renglón seguido, contó que le compartió su ubicación en tiempo real a su pareja para que estuviera pendiente de ella, a la vez que lo decía en voz alta para que el conductor escuchara. Pese a ello, minutos después, la situación comenzó a cambiar.

Según la usuaria, mientras iba hablando por teléfono con su novio notó que el hombre tomó una ruta diferente a la usual por lo que, sin titubear, le pidió al conductor que le mostrara el trayecto que compartía la aplicación.

Imagen del carro del conductor que la joven denunció la drogó. Twitter @_refisal

“Debía tomar la Boyacá y luego las Américas, es la ruta más común, inmediatamente le pregunto al tipo el por qué tomó esa ruta, a lo que responde que por las Américas había un accidente y todo estaba troncado, yo le pedí que me dejara ver qué ruta tenía en el celular. Mostraba que tomaba Av. Boyacá sentido sur-norte y luego tomar la 26″, escribió la joven.

Al leer que la ruta finalizaría en 13 minutos, la joven indicó que no le vio problema a continuar en el vehículo por lo que puso en conocimiento de su novio el cambio de trayecto mientras continuaba hablando por teléfono con él.

Te puede interesar: Habrá dispensadores gratuitos de condones en colegios públicos de Bogotá: estas son las instituciones donde estarán ubicados

Lo que no esperaba es que, minutos después, según narró, comenzó “a sentir demasiado calor” situación fuera de lo común pues recordó que, desde que ingresó al vehículo, había abierto completamente la ventana de su asiento.

“En ese momento intento levantar las manos para bajarme la cremallera de la chaqueta y empiezo a notar que me siento demasiado mareada, lo primero que hago es escribirle a mi novio lo que estaba sintiendo, no se lo dije por llamada porque no iba a alertar al tipo, no sabíamos que podía hacer, en cuestión de segundos empiezo a sentir un hormigueo en mis pies y mucha resequedad en la boca”, relató la mujer.

Al no saber que estaba ocurriendo, la joven le pidió al conductor que la dejara bajar del vehículo y, mientras este se acercaba a la acera, la mujer bajó del carro estando aún este en movimiento.

“El instinto de supervivencia solo me dio para bajarme de ese maldito carro y tomarle una foto a las placas del carro, pero yo estaba demasiado mareada”, trinó la joven señalando que esa era la razón por la que la imagen del vehículo había quedado tan borrosa.

imagen de archivo referencial. Joven denunció que un conductor la drogó. La mujer contó que tuvo que bajarse del carro als entirse mareada. Colprensa

“Me percato que cerca había un paradero de buses y yo me siento, las personas que estaban ahí escuchaban que decía que estaba mareada y empiezan a preguntarme que qué había pasado, solo recuerdo que me dieron alcohol y me preguntaban por las placas del carro”, agregó la mujer.

Minutos después de lo ocurrido, la familia y novio de la joven llegaron al paradero donde había terminado. Según lo publicado por la mujer, hasta el momento la plataforma de transporte no se ha comunicado con ella.

“No tengo idea cuáles eran las intenciones de este hij**, robarme, abusarme qué se yo (...) Chicas siempre compartan ubicación, tengan gas pimienta, busquemos la manera de no ser tan vulnerables”, recomendó la joven.