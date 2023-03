Gobierno hará mapas de riesgo electoral para garantizar seguridad en las elecciones

El registrador, alexander Vega, el viernes 17 de marzo de 2023, se refirió a los mapas de riesgo que se adelantarán para saber qué zonas están en mayor riesgo. (Procuraduría)

Poco después de que la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y los 32 departamentos prendieran las alarmas sobre la crisis de orden público que hay, y ante lo cual las elecciones regionales de octubre se podrían ver perjudicadas, el viernes 17 de marzo estas tres entidades sostuvieron una reunión con la Casa de Nariño, en la que se trazaron un plan de ruta para hacerle frente a esta situación.

¿Cuál fue la principal conclusión? “Se va a garantizar el orden público para las elecciones cubriendo los territorios en donde tengan problemas, de acuerdo al mapa de riesgo electoral que vamos a hacer, conjuntamente, con las Fuerzas Militares y de Policía, la Procuraduría y la Registraduría”, comenzó por expresar, a grandes rasgos, el registrador.

Acto seguido explicó que, independientemente de las intenciones de este gobierno por alcanzar una Paz Total, a todos aquellos grupos delincuenciales que pongan en riesgo el ejercicio democrático que ejercerá la ciudadanía colombiana el próximo 29 de octubre, la fuerza “se activará y ocupará”.

En este sentido, y para tener especial cuidado con las palabras empleadas por el presidente y que el registrador, Alexander Vega, transmitió a la ciudadanía, el funcionario fue claro al advertir que la Registraduría Nacional del Estado Civil confían en la palabra del presidente Petro, quien dijo que, independientemente de las negociaciones que se adelanten de la Paz Total, “si estos grupos siguen delinquiendo y van a afectar las elecciones, se activará y ocupará el territorio. Obviamente nuestras Fuerzas Militares y de Policía están capacitadas, como el año pasado, para garantizar el certamen electoral”, indicó.

Reiteró el compromiso expreso del presidente de la República, Gustavo Petro, de que en los municipios en los que haya un riesgo extremo electoral, “se activa y se tomará el territorio. Ese fue el término que usó. Hará uso de su facultad como supremo comandante de las Fuerzas Militares. Con esto nos queda claro que, independientemente, de su política de Paz Total, las elecciones están por encima y las va a garantizar”, advirtió el registrador Vega.

“Ese es el gran mensaje que dejó el presidente y ¿cómo se va a verificar? A través de los mapas de riesgo electoral en los cuales se comenzará a trabajar con los gobernadores, tras lo cual se le avisará al presidente quien, como jefe de la tropa ocupará esos territorios nuevamente”, puntualizó el registrador.

La reunión

Por último, el registrador dijo que hay que reconocer, por parte de la Registraduría, la respuesta oportuna del Gobierno Nacional, y llamó la atención sobre la asistencia del propio presidente a la comisión de orden público, la cual se desarrolló en los siguientes términos:

Explicó que tanto la Procuraduría como la Registraduría transmitieron las quejas de los gobernadores en materia de orden público sobre el proceso electoral, y el tema más positivo que se abordó fue que gracias a la misiva de estas dos entidades, el presidente dejó un mensaje claro a todos los gobernadores tras haberlos escuchado.

Vale referir que, en lo corrido de la semana, Vega ya había solicitado al ministro de Defensa, Iván Velásquez, convocar, de manera urgente, a la Comisión Nacional de Orden Público, con el fin de llevar a la mesa las preocupaciones de los gobernadores y actuar de manera coordinada para evitar problemas durante el certamen electoral.

Y había referido la necesidad de tener una acción coordinada entre las instituciones: “Si no se apoyan las Fuerzas Militares y el Gobierno nacional no entra a corregir estas situaciones, las elecciones territoriales se pueden ver afectadas. Aspiramos no volver a épocas, de hace décadas, en las que tocaba aplazar elecciones y correr puestos de votación”.