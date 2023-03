Epa Colombia reveló cuál ha sido su "capricho" más costoso. / Foto @epa_colombia

Epa Colombia ha sido una de las mujeres que rápidamente se sumó y aprovechó el estallido digital que les significó a muchos “influenciadores” no solo conseguir reconocimiento a nivel Colombia, sino también hacerse de muchos, o más bien “varios pesos”, que “derrochan” con cosas que a un gran número de personas les parecería absurdo. ¡Véase La Liendra!

Pero si hay alguien que le ha sabido “sacarle el jugo” a las plataformas digitales ha sido Daneidy Barreras Rojas, quien recientemente fue invitada a la emisora Tropicana donde reveló cuáles han sido esos “lujitos” que le han costado un ojo de la cara, además de dar “primicias” en las que señaló que en el 2023 podría materializar su sueño de ser mamá.

La locutora Adriana Bustos, en medio de la entrevista, le consultó por lo más caro que se había comprado, pues en muchas ocasiones la creadora de contenido ha mostrado a través de sus redes sociales varias de las cosas que adquiere además con la venta de sus keratinas, y allí, como es característico en Epa, señaló:

“Lo más caro que me he comprado es mi penthouse, en el Salitre. Me valió 2.000 millones de pesos… Ahoritica la DIAN me persigue, apenas salga de aquí me dice: páseme los extractos…”.

Epa Colombia reveló en la emisora Tropicana que su penthouse le costó 2.000 millones de pesos. / Video @epa_colombia

Cuando la bogotana presumió su casa por redes sociales, mostró varios de los lujos que había en ella. El apartamento lo consiguió en noviembre del 2021, y después de muchos cambios, logró remodelar el penthouse para “ponerlo” como la casa que tanto había soñado y nombrado en sus plataformas digitales.

Cabe destacar que, en el momento en que Epa Colombia compartió este clip con sus seguidores, lo que más llamó la atención fue una pared en modo “góndola de almacén de cadena”, en la que se podían ver un montón de tacones con los que usualmente sale cuando tiene algún evento importante.

“Amiga ya estoy acomodando mi ropa, ven. Mis bolcitos, mis pantaloncitos, amiga, mis zapatos, ¿tu si me has visto con unos zapatos elegantes o algo así?, casi no soy de vestidos elegantes ni nada de eso porque yo antes era muy de barrio, (…) pero se me ven regios”, señaló la creadora de contenido cuando compartió el mencionado video.

La empresaria y gran figura polémica de las redes sociales, Daneidy Barreras Rojas, más conocida como Epa Colombia, ha dejado a todos sus seguidores sorprendidos al anunciar su próxima maternidad junto a su pareja, Karol Samantha.

En una entrevista para el programa “Cómo Amaneció Bogotá” de la emisora Tropicana, la creadora de contenido reveló detalles de su vida y confesó que pronto se convertirá en madre gracias a un proceso de inseminación artificial.

Daneidy, quien siempre ha soñado con ser madre (como lo ha manifestado en muchas ocasiones por sus redes sociales), ha decidido llevar a cabo este proceso junto a su pareja Karol Samantha, quien era una de sus mejores amigas:

Epa Colombia confirmó que será ella quien tendrá a la bebé en el vientre. / Foto @epa_colombia

“Actualmente estoy muy feliz, me siento muy enamorada. La mejor amiga pasó a decirme “buenos días amor”, Karol siempre me había gustado desde pequeña”, comentó la empresaria.

Barreras Rojas también reveló que será ella quien se someterá al proceso de inseminación, el cual ya lleva cuatro meses de preparación gracias a un banco de semen ubicado en Estados Unidos que donará el esperma. La pareja espera tener a su hija el próximo año, y hasta en la misma entrevista decidieron dar la primicia de cómo se llamará la bebé, Dafne Samara, en honor a ambas.