Day Vásquez tendría nuevas revelaciones sobre Nicolás Petro

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, tendría nuevas revelaciones sobre su expareja. O eso dejó entrever en una críptica publicación en Twitter, en donde, lacónica, escribió: “No ha pasado nada, AHORA ES QUE VA A PASAR !!!” Mensaje que no ha pasado desapercibido, pues se especula que Vásquez podría entregar nueva información sobre los malos pasos del hijo mayor del presidente Petro.

En lo que parecería una respuesta al mensaje de Vásquez, un par de horas después, Laura Ojeda, actual pareja sentimental de Petro Burgos, escribió, también en Twitter: “Ni crea que a mí me va a chantajear”.

Al cierre de esta nota, ninguna de las dos mujeres ha hecho una nueva publicación o dado declaraciones a los medios de comunicación.

Nicolás Petro reapareció en la Asamblea del Atlántico pidiéndole a la Fiscalía protección para su exesposa

En la sesión ordinaria del 14 de marzo, el diputado Petro Burgos defendió su inocencia y calificó como “mentiras” toda la información que ha circulado durante los últimos días. Infobae/Archivo.

Con una sonrisa en la cara, y saludando muy cordialmente a cuanto asistente se le cruzaba, Nicolás Petro Burgos llegó antes de las 9:00 a. m. del 14 de marzo en compañía de un nutrido esquema de seguridad a una sesión ordinaria de la Asamblea departamental del Atlántico.

Luego de haber ingresado por una puerta privada, mientras la prensa aguardaba en la entrada principal, dijo en medio de su intervención que ojalá todas las sesiones de la asamblea ―de la que es vicepresidente― fueran siempre igual de concurridas. De todas formas, admitió que luego del escándalo por cuenta de las revelaciones hechas por su exesposa, Day Vásquez, estaría bajo la mirada de la prensa.

“En los últimos días, he vivido un linchamiento social y mediático sin precedentes. He sido lapidado, culpado, incriminado y desprestigiado en titulares de prensa, quienes han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia”, Petro Burgos e insistió en que mucha de la información que ha circulado en los últimos días no es cierta.

Por otra parte, el diputado le pidió tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzar y garantizar la seguridad de su exesposa.

“Solicito a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección reforzar la seguridad de mi expareja Dayssuris Vásquez y que las denuncias que hace en sus redes sociales se hagan con nombre propio. No puede quedar un manto de duda sobre la intimidación y las amenazas”, dijo Petro Burgos.

Además, confesó que “no es fácil para mí, y creo que para ninguna persona lo sería, ver la vida íntima, familiar, personal y económica, expuesta y juzgada públicamente. Tantos señalamientos lanzados contra mí no es más que una estrategia diseñada para destruir mi carrera política y aún más grave: destruirme como persona. Sin embargo, sé de mi inocencia, confío en la justicia, confío en que seré tratado por los entes correspondientes con total objetividad. Y allí ratificaré mi inocencia”.

Otros que asistieron a aquella sesión en compañía del hijo del mandatario nacional fueron sus abogados, que dijeron en declaraciones a los medios de comunicación que “Nicolás Petro va a demostrar la legalidad de sus actuaciones y empezará por probar que no tiene propiedades y que cada uno de sus ingresos y gastos están debidamente justificados”.

Uno de ellos, Juan Trujillo, sostuvo que “no ha sido ni siquiera llamado a declarar ni ha sido objeto de ningún requerimiento”, pero que de todas formas están recopilando la información necesaria para hacerla llegar a las autoridades, y calificó todo el escándalo como una “persecución política”.