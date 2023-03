Yoreli Rincón lamentó la falta de apoyo tras el veto de la selección Colombia femenina

Yoreli Rincón es una de las figuras de la Sampdoria en Italia, donde se convirtió en la máxima asistidora de la Serie A femenina. Foto: IG - @yorelirincon

La selección Colombia femenina se prepara para el mundial de Australia-Nueva Zelanda que se disputará del 20 de julio al 20 de agosto, y tendrá dos amistosos importantes, contra Francia e Italia, a los que enfrentará con una nómina de jugadoras de gran nivel en el torneo local y a nivel internacional.

Sin embargo, en la parte interna de la Tricolor se mantienen los problemas de hace años respecto a las condiciones de las futbolistas en la Liga Femenina, certamen que hasta 2019 tuvo a Yoreli Rincón, volante que ha denunciado un veto en el combinado nacional.

Ahora, la mediocampista aseguró que no solo fue doloroso quedar por fuera de la selección Colombia femenina, sino que muchas de sus compañeras no la apoyaron en ese momento y se sintieron obligadas a guardar silencio para no perder su lugar.

“No hay unión de grupo”

El diario Q’Hubo habló con Yoreli Rincón sobre su ausencia en la selección Colombia femenina y lamentó la falta de apoyo en su caso, asegurando que después de sufrir el supuesto veto nadie en el combinado nacional se pronunció al respecto.

“Esto pasa porque no hay una unión de grupo. En el momento que yo alcé la voz se prometió un apoyo y cuando a mí me vetaron, no hubo alguien que alzara la voz y dijera que estaban recibiendo los beneficios por alguien que alzó la voz”, dijo la mediocampista santandereana..

Agregó la jugadora que muchas futbolistas sintieron temor de sufrir el posible veto si mostraban su apoyo: “De hecho, en algunas entrevistas, algunas de las compañeras aseguran que no hay ni un solo veto en la selección porque obviamente no puede jugar con su plato de comida, porque si lo aceptan corren peligro”.

Las otras “vetadas”

El caso del posible veto en la selección Colombia femenina se ha discutido en medios de comunicación y entre las futbolistas profesionales, quienes han asegurado que no es así, pero sí denunciaron falta de condiciones para jugar en el territorio nacional.

Yoreli Rincón aseguró que solo tres futbolistas con quienes compartió en el combinado nacional la apoyaron, sufrieron las consecuencias de eso y no han regresado al equipo, incluso dos de ellas fueron parte de la nómina que disputó los mundiales de Alemania 2011 y Canadá 2015 con la santandereana.

Natalia Gaitán, exjugadora de la selección Colombia Femenina. EFE/Miguel Ángel Polo

“Después se armó un grupo de Vanessa (Córdoba), (Natalia) Gaitán e Isabella (Echeverri) que tomaron la voz. También al final quedaron solas las tres y no aparecieron en una convocatoria”, explicó la mediocampista campeona de la Conmebol Libertadores 2018 con Atlético Huila.

“Me han valorado extradeportivamente”

Yoreli Rincón ha hablado en reiteradas ocasiones durante tres años de que el veto en la selección Colombia femenina ha existido, pese a que los directivos de la FCF lo negaron, y lo demostró con sus números en la Serie A de Italia, donde juega con la Sampdoria.

Desde 2020 la mediocampista está en territorio italiano y vistió las camisetas del Inter y la Sampdoria, este último su actual club, en el que es una de las máximas asistidoras en la institución que pelea por uno de los cinco lugares para la fase final por el título.

Yoreli Rincón celebrando un gol con la Sampdoria en duelo ante Hellas Verona. Foto: Instagram @yorelirincon

“Después de que a mí me vetaron de la selección no hubo un solo acercamiento. Se supone que la selección Colombia es el mérito al deportista por su rendimiento, pero desde hace tres años se ha visto que a mí me han valorado extradeportivamente por unas declaraciones que di”, afirmó Rincón.

Sin embargo, ahora Rincón se encuentra muy contenta en Italia y ha ganado reconocimiento entre los aficionados de la Samp, con el que espera terminar el campeonato de la mejor manera y continuar con ese buen nivel para la próxima temporada.