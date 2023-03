La Segura se pronuncia sobre su salud mental: “Estoy viva, que es lo importante”

“Estoy Viva Que Es Lo Importante”: La segura se pronuncia sobre estado de salud mental

Natalia Segura Mena, más conocida en el mundo digital como La Segura, se ha caracterizado por ser una de las creadoras de contenido que goza de gran popularidad en Colombia, ya que los videos en los que hacía skits (videos cortos) y burlas le hicieron rápidamente ganarse una gran comunidad que al día de hoy supera los ocho millones de fans.

La influencer logró llamar la atención de los internautas al hablar de las complicaciones que ha tenido en materia de salud mental. Mediante un mensaje que publicó en sus redes sociales “prendió las alarmas” de sus followers, quienes empezaron a especular que Natalia estaba “pegando” un grito de auxilio.

Y es que la caleña dio mucho de que hablar tras publicar: ”El mundo y la gente es una mier* (...) Ya no quiero ser parte de él”, afirmó ante los cibernautas, y agregó la preocupante frase: “Quiero irme muy lejos, donde pueda ser feliz”.

A pesar de que la story no tuvo largo aliento, ya que fue eliminada casi que de inmediato por La Segura, la frase despertó gran inquietud de sus fans que, altamente preocupados por lo que estaba sucediendo, no dudaron en preguntarle qué le pasaba y tanta fue la insistencia que la joven tuvo que salir públicamente a hablar sobre lo que ha estado viviendo en estos últimos días.

La influencer caleña se pronuncia sobre grave estado de salud @chismes.hoycol/Instagram

Durante este último año, la salud de la treinteañera se ha visto seriamente afectada en términos generales, pues lo mental no es su única afección y este suceso no ha sido nada fácil para la influencer, pues tener que lidiar con unos biopolímeros que le inyectaron en sus glúteos años atrás, ha sido algo complejo de asimilar y entender.

Incluso, desde finales de 2022 y hasta la actualidad, Natalia se sigue viendo afectada por estas consecuencias y a pesar de su dura condición de salud, en una nueva oportunidad la colombiana aseguró que poco a poco se va recuperando, pero que este padecimiento puede ser algo que nunca se desvanezca del todo porque es imposible hacer una extracción completa de la peligrosa sustancia.

Los internautas decidieron hablar sobre la situación al ser un tema “delicado” y brindaron todo su apoyo y mejores deseos para que La Segura pueda afrontar la situación que está atravesando.

La creadora de contenido apareció y le explicó a su audiencia que sí está pasando por circunstancias complejas, aunque fue clara con que no revelará cuál fue el desencadenante de su depresión con el fin de no provocar negatividad: ”No estoy pasando unos buenos días en estos momentos, pero prefiero no enfocarme en eso”.

“Tampoco me voy a enfocar en decirles qué es lo que está pasando porque no quiero generar malos comentarios... Para las personas que están pasando por algo similar quiero decirles que no están solos y que siempre hay alguien apoyándolos”.

La influenciadora asegura que sus 'haters' han tenido mucho que ver con su actual estado de salud mental pues los comentarios hirientes calan a profundidad / Instagram

“Sé que muchos han estado como preocupados escribiéndome al DM alocadamente por la imagen que puse el otro día y borré después. Sí, no estoy pasando unos buenos días en estos momentos, pero no nos vamos a enfocar en esto”.

Continuó aseverando que: “Tampoco les voy a contar de a mucho porque he estado así, porque no quiero. Más bien si en algún momento después de toda la ayuda que me están brindando, pues logro salir como de esto. Se los contaré como testimonio, para que sepan que no están solos y que todos en la vida pasamos por cosas”.

Finalizó diciendo que: “Estoy viva que es lo importante, no estoy de lo mejor posible emocional ni mentalmente, pero estamos trabajando por eso y listo. Uno se tiene que ayudar, levantarse a veces y poner su granito de arena, como sea y seguir adelante. De eso se trata la vida”, concluyendo la honesta confesión que hizo.