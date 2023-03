Alfredo Morelos tiene en vilo a toda Escocia tras no definir su futuro

El Sevilla de España quiere los goles de Alfredo Morelos. REUTERS/Russell Cheyne

A pesar de sus problemas fuera de la cancha e intermitencia con el Rangers de Escocia, Alfredo Morelos tiene varios pretendientes que quieren contar con sus servicios en el Viejo Continente, dado que su contrato con la escuadra Glasgow culmina el 31 de mayo del presente año y no hay señales de una renovación entre ambas partes.

En su momento se especuló que desde México, Tigres hizo un ofrecimiento formar por Alfredo Morelos, sin embargo, todo quedó en un aparente rumor. En la presente temporada el delantero colombiano tiene en sus registros por todas competiciones con el Rangers un total de 10 anotaciones con seis asistencias.

A comienzos de 2023, Morelos fue relacionado con el balompié turco, exactamente el Konyaspor, no obstante, las intenciones del futbolista sería continuar en Escocia, ya que su objetivo es renovar contrato con el Rangers, pese a que desde la dirigencia de la institución británica no han hecho un ofrecimiento formal.

En los últimos días tomó fuerza un rumor de un acuerdo verbal que Alfredo Morelos habría alcanzado con un importante equipo de España, con el que firmaría para la próxima campaña. Frente a estos comentarios el entrenador del Rangers, Michael Beale, se refirió a la situación del atacante cafetero de 26 años durante una rueda de prensa.

“Hablé con él después del partido del domingo y no es cierto el rumor del Sevilla. Estamos comprometidos el uno con el otro hasta final de temporada y hay conversaciones (...) seguiremos trabajando hasta verano. Creo que ahora mismo todas las opciones son posibles”.

En su última salida el Rangers derrotó en condición de local 3-0 al Raith Rovers, partido correspondiente a los cuartos de final de la FA Cup de Escocia, en el que Alfredo Morelos ingresó a los 78 minutos por Antonio Colak.

Por liga, el Rangers jugará el sábado 18 de marzo desde las 7:30 a. m. hora colombiana ante Motherwell en condición de visitante. Los Gers marchan en la segunda posición en el campeonato con 70 puntos a nueve del líder Celtic, su clásico rival.

Polémicas de Alfredo Morelos

El nacido en Cereté (Córdoba) ha sido duramente criticado por su estado físico como lo hizo en su momento exjugador del Celtic Frank McAvennie durante una entrevista con el portal Football Insider.

“La única razón por la que juega es porque Roofe y Colak están lesionados”, afirmó. Asimismo, resaltó que sus condiciones no están a la altura del primer nivel, ya que, “se puede ver que no está en forma. Lo miras y piensas que no está en forma. Ciertamente, no está lo suficientemente en forma para el fútbol de primera división. Realmente no sé por qué el entrenador no lo presiona en los entrenamientos”.

En febrero, el ex Independiente Medellín estuvo en el ojo del huracán por la celebración que hizo en uno de los goles que le marcó al Hearts, por lo que su entrenador tuvo que salir a defenderlo.

“Si vamos a decir que los jugadores no pueden celebrar goles ahora, también podríamos detener el juego. Durante la celebración estaba a más de 20 metros de la tribuna. Hay que celebrar un gol, si no lo hace la gente diría que está de mal humor y quiere irse. Quiero que nuestros jugadores celebren, quiero que jueguen con pasión. Probablemente, deberíamos estar hablando de algunos de los abusos que ocurren en el sentido contrario”.