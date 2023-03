Yina Calderón terminó en el hospital tras su entrevista con Dímelo King: “Me intoxiqué y me inflamé”

Yina Calderón reveló por qué terminó en el hospital tras su entrevista con Dímelo King: “La cara se me veía supremamente hinchada, me salieron marcas por todo el cuerpo”. Foto: Instagram @spadelacerveza

Si hay alguien en la farándula colombiana que frecuentemente figura en los medios de comunicación, esa es Yina Calderón. Ya sea por su faceta como DJ de guaracha, empresaria de fajas, sus cirugías plásticas, complicaciones por los biopolímeros o polémicas; lo cierto es que la huilense siempre es tema de conversación. Y, durante estas semanas, protagonizó titulares después de publicar en sus redes sociales: “Ustedes no me la van a creer, me fui a una entrevista y terminé en el hospital”.

La también influenciadora se refiere a la entrevista que concedió a principios de marzo a Dímelo King. Aunque poco después y, nuevamente desde sus redes sociales, Calderón aseguró que ya estaba mejor de salud, hasta el sol de hoy no había ahondado en detalles de lo que le había pasado. Fue así que recientemente reveló que lo que la llevó al hospital fue una intoxicación.

“Les voy a contar una cosa que ustedes no saben: detrás de cámaras de la entrevista. Resulta que antes de irme a la entrevista me comí un dedito de queso; yo que me siento a la entrevista y ustedes se dan cuenta como que me muevo, como que me pica, pues pónganle cuidado que me intoxiqué. De verdad que fui una berraca, hacer esa entrevista cómo yo estaba... y me empecé a hinchar, por eso la cara se me ve supremamente hinchada, me salieron marcas por todo el cuerpo”.

Apenas concluyó la entrevista, Calderón comentó que salió directamente para el hospital. Vale recordar que, esto pasó a principios de marzo, puesto que actualmente la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’ está de viaje por Europa junto con sus tres hermanas y su padre.

“Yo de ahí salí al hospital de una, que fue cuando estuve hospitalizada, porque me intoxiqué y me inflamé; por eso me veo como un monstruo, me veo súper hinchada al final de la entrevista, fue por eso”.

Por otro lado, en su conversación con Dímelo King, Yina Calderón habló de muchos aspectos sobre su vida, entre ellos cual fue el motivo que la impulsó a crear una empresa de fajas. “Yo empecé la empresa hace nueve años cuando me di cuenta que tenía popularidad, pero no tenía con qué comprarme un refresco... dije: voy a aprovechar la popularidad para montar empresa; porque no me daban casting, según la gente: era guisa, era ñera; entonces me cerraban las puertas. Al ver yo eso monté la empresa de fajas. Ahora la empresa es la que nos da a nosotros para hacer lo que queramos”.

Yina Calderón adquirió reconocimiento en el país tras desempeñarse como participante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, en su versión de 2013. Empero, tras salir del programa de telerrealidad, la huilense no continuó desarrollando una carrera de actriz ni presentadora, sino que se dedicó a ser influenciadora, empresaria y en los últimos años DJ de guaracha, también ha cantado ocasionalmente.

Yina Calderón compartió foto de su infancia junto a sus hermanas

El 27 de febrero, la huilense quiso buscar entre sus recuerdos una vieja fotografía, una que data de su infancia junto a sus tres hermanas: Claudia, Leonela y Juliana Calderón. A su vez, redactó en la leyenda de la publicación:

“Siempre con el flow que no me faltará en la mochila, con esta hermosa foto de hace 18 años iniciamos nuestro día. Adicional, feliz porque las cuatro hermanas arrancamos para Europa”.

La fotografía fue compartida días antes de que las hermanas Calderón y su progenitor partieran rumbo a Europa, donde están ahora. Su madre, Merly Ome, no las acompañó porque aparentemente no se la lleva bien con el padre des sus hijas.