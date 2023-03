¡Que obsesión!: Anuel nombró a Karol G en concierto junto a Rauw Alejandro

Anuel AA, nuevamente menciona a Karol G durante concierto

El boricua Rauw Alejandro regresó a su ciudad natal en su nuevo video musical De Carolina y se asoció con un pionero del reguetón, Pedro Gerardo Torruellas Brito, también oriundo de San Juan, Puerto Rico, y nacido el 2 de noviembre de 1964.

Torruellas Brito es reconocido en la industria musical como DJ Playero, Playero DJ o The Majestic y es un productor musical que formó parte de los inicios del género musical underground y en la difusión de éste durante la década de los 80 en la isla caribeña.

Playero ha afirmado en múltiples ocasiones que el término “reguetón” se escuchó por primera vez en sus álbumes y esto es respaldado por el rey del genero urbano Daddy Yankee, que a través de varias entrevistas también ha confirmado que ese género musical, no existía antes de él.

De Carolina es el sencillo más significativo del más reciente trabajo discográfico de Rauw, Saturno. En este disco, el intérprete combinó una visión futurista del ‘perreo’ con el estilo clásico de mixtape de DJ Playero, que ayudó a dar forma a la idea principal de Alejandro.

Los artistas y amigos pasaron un buen rato durante el concierto / Instagram

Rauw da vida a la fiesta en el video musical de De Carolina, pues en este recorre las calles de la ciudad donde creció mientras destaca la vida cotidiana de los lugareños. Mientras canta sobre el icono del béisbol puertorriqueño Roberto Clemente, se muestra una estatua del jugador en la ciudad.

Rauw organizó un concierto para la gente de Carolina, y animó a la multitud en el escenario. Un sentido homenaje a su ciudad natal “con cojones”, como él mismo afirmó.

La tan importante grabación se hizo pública después de que Rauw anunciara su próxima gira. El Saturno World Tour comenzó en febrero del presente año en República Dominicana y la etapa estadounidense de la gira dio inicios el 5 de marzo en Tampa, Florida. Rauw estará acompañado en la gira mundial por los Jabbawockeez (conjunto de ocho bailarines) con los que hizo su presentación durante los Premios Grammy Latinos.

A propósito de las presentaciones que está llevando a cabo el artista, en las redes sociales circula un particular clip de uno de sus conciertos, puntualmente el del 11 de marzo, al que invitó a nada más y nada menos que a su cercano amigo y colega Anuel AA.

Para nadie es una sorpresa que Anuel siga 'obsesionado' con Karol G / Instagram

Hasta el momento, nada raro pues es muy común que los artistas tengan invitados especiales, lo que lo hizo interesante fue que en el momento en el que los cantantes hicieron una pausa en medio del show para hablar con sus seguidores sobre temas varios y a pesar de que en el video no se entiende muy bien el contexto, Anuel menciona a su expareja, Karol G.

Antes de que pudiera terminar la frase, Rauw lo interrumpió, al parecer, para salvarlo y aprovechando su sencillo, el que comienza con: La gente sabe que somos de la calle, Somos de Carolina y venimo’ vira’o y que estaban precisamente en Carolina, un municipio situado en la costa noreste de Puerto Rico.

Los internautas que no se pierden ‘ni media’, alcanzaron a grabar el incómodo momento en el que Anuel dice: “Karol G” con un gesto un poco confuso y mientras su compañero de tarima solo se reía mientras lo intentaba ‘salvar’.

El hecho de que el boricua haya intentado mencionar a su expareja colombiana, haya sido o no por error, ya no sorprende a nadie, pues desde que la Bichota lanzó Mañana será bonito y con él su hito mundial TQG, el cual hablaría de su ruptura, el ‘bebesito’ no habría dejado de enviar indirectas tanto a la paisa como a su compañera, Shakira.