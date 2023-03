En libertad la exalcaldesa de Cartagena Judith Pineda, luego de que la Corte Suprema revocara la condena en su contra

La Corte Suprema de Justicia ya había rechazado su solicitud de libertad.

En libertad la exalcaldesa de Cartagena (2008 y 2011), Judith Pinedo Flórez, luego de que, el miércoles 15 de marzo alrededor del mediodía, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenara su liberación inmediata. Ella había sido condenada por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales en abril de 2021.

Ese mismo mes la exfuncionaria ingresó a la cárcel distrital de mujeres ubicada en la zona de Turbaco y posteriormente, el 8 de enero de 2022, fue trasladada al Batallón de Infantería de Marina 12 con sede en el barrio Bocagrande.

Lo que estipulaba su condena era que ella debía pagar 150 meses de prisión, alrededor de 12 años y medio de cárcel, y una multa de 1.400 salarios mínimos mensuales vigentes, alrededor de $1.271 millones.

“Nunca dudamos de la inocencia de la doctora Judith Pinedo Flórez, por eso empleamos el alma en el recurso de impugnación especial que se interpuso y sustentó. Hoy triunfó la Justicia y me regocija que la doctora Pinedo pueda volver a estar en libertad y en compañía de su familia”, indicó el miércoles al periódico El Universal, el abogado defensor de la exalcaldesa de Cartagena.

Lo que determinó la Corte

Lo que la Corte determinó es que la mandataria no incurrió en error alguno y que el fallo que se le dictó fue irregular. En este sentido es pertinente recordar que a la exfuncionaria la condenaron por la venta de un lote baldío a una firma hotelera en el sector turístico de la capital de Bolívar, El Laguito.

La demanda en su contra aludió a que ese terreno, aparentemente, se constituía como zona de playa, pero lo que determinó la alta corte fue que este lote no se constituía como tal, y esta decisión también tendrá un efecto positivo sobre la exsecretaria de Hacienda, Viviana Eljaiek Juan.

“La decisión, adoptada en providencia de impugnación especial que será leída en audiencia pública en los próximos días, también favorece a la exsecretaria de Hacienda, Viviana Eljaiek Juan”, indicó la Corte Suprema de Justicia en su cuenta oficial de Twitter.

Los hechos de su condena

Ahora bien, en la filigrana del caso, para entender la decisión judicial hay que remontarse a febreros de 2009 cuando ella, en calidad de alcaldesa, autorizó la venta de playas de Bocagrande y El Laguito con la ‘Promotora Inmobiliaria Dann’.

Desde 1999 estaba contenido, en la escritura pública 3570 (fechada del 8 de noviembre de ese año) que esos 243.75 metros cuadrados de playa marítima fueron declarados baldíos, y en ese contexto el 23 de febrero del 2009, el distrito de Cartagena, encabezado por Pinedo Flórez, vendió al Hotel Dann los 243.75 mt2 por $207.187.500 el 23 de febrero de 2009 (escritura pública 408).

No obstante, ante esta transacción la Fiscalía alegó que ese predio, era de naturaleza de bien de uso público, y por ende carácter de imprescriptible, inembargable y no enajenable, desconociendo la escritura pública 3570. Así mismo, la Fiscalía corrigió su costo e indicó que el valor real del inmueble no era de $207.187.500, que fue la cifra por la que fue vendido, sin casi tres veces más, por $750.000.000.

