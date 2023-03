Sebastián Yatra y Aitana: románticas fotos confirman su noviazgo

Previo a la boda de Lele Pons, motivo de su viaje a Miami, los cantantes disfrutaron de un día en la playa | Foto: Instagram

Desde hace tiempo se rumorea sobre la supuesta relación amorosa que Sebastián Yatra y Aitana estarían sosteniendo. Sin embargo, una serie de fotografías confirmarían los rumores del amorío entre los jurados de ‘La Voz España’.

Las imágenes en cuestión, publicadas por la revista ¡Hola!+, dejan en evidencia la cercanía que existe entre ambas celebridades, quienes estuvieron en la casa que el colombiano tiene en Miami.

En las instantáneas se observa a la pareja en compañía de varios amigos del cantante y a bordo de un yate, en el que se mostraron muy cariñosos. Incluso, algunas fotos los dejan al descubierto cuando se besan.

Estas son las imágenes que han generado revuelo entre los seguidores de ambos artistas | Imagen: captura de pantalla Twitter

De igual manera, Sebastián Yatra y Aitana fueron vistos de compras en un supermercado, al que llegaron tomados de la cintura. Razón por la cual muchos consideran que esta es su manera de dar a conocer al público el noviazgo.

Como era de esperarse, los seguidores de los cantantes reaccionaron ante las fotografías publicadas por ¡Hola!+.

“Eso ya se sabía desde hace rato, esto no tiene nada nuevo”, “me parece que se ven muy bien juntos y, además, están felices”; “Sebas por fin se merecía una mujer así” y “ojalá les dure mucho ese amor”; son algunos de los comentarios que suscitaron las imágenes en redes sociales.

Cabe mencionar que, tras compartir con Sebastián Yatra, Aitana regresó a Madrid y, de paso, se pronunció sobre su asumido noviazgo. Fue entonces cuando aseguró que está en un momento que calificó de ‘feliz’.

De igual manera, advirtió que prefiere mantener discreción sobre ciertos aspectos de su vida y no responder a todas las preguntas sobre que le hagan de su intimidad. Además, reconoció que su estancia en Miami había sido muy buena y que está atravesando por una bonita etapa.

Los artistas ya no escoden su amorío / Agencias

Por ahora, se espera que alguno de los dos confirme a los medios de comunicación o a través de sus redes sociales que comenzaron un noviazgo de manera formal.

¿Por qué se dijo que Sebastián Yatra y Aislinn Derbez tenían un romance?

La vida amorosa de los personajes públicos, a nivel internacional, es cada vez más uno de los temas más importantes entre sus seguidores, quienes quieren estar al tanto de cada detalle de las relaciones amorosas que construyen los famosos, especialmente si pasaron por una fuerte ruptura.

Cabe resaltar que ambos están solteros desde hace un tiempo y recientemente se les vio compartiendo tiempo juntos en Madrid. Sin embargo, ante el aumento de los rumores, la actriz mexicana habló con la prensa en un reciente evento y confirmó que sigue soltera, además, se refirió a su relación con Yatra.

En medio de un evento en el que la actriz mexicana dio declaraciones a la prensa de ese país, a Derbez le preguntaron si actual,kente estaba empezando un romance con el cantante colombiano, a lo que ella respondió: “¿Cuál romance? Estoy feliz soltera y no me pongan ahorita novios hasta el próximo año. No hombre, ¡cómo inventan!, (Sebastián Yatra) es mi amigo”.

Aislinn Derbez y Sebastián Yatra en Madrid. Instagram

La famosa actriz reconocida por sus papeles en la película ‘A la mala’ y en la seie ‘La casa de las flores’ insistió en que desde que terminó su más reciente relación amorosa se mantiene soltera y que se está tomando, según sus propias palabras, “un año sabático, soltera”.

Derbez reveló que anteriormente no se había dado el tiempo de descubrir la soltería y que ahora la está disfrutando mucho, por lo que espera mantenerla durante el próximo año, así que pidió a los medios que no la involucren con ningún hombre.

“Creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente estar soltera, por eso digo, no me anden poniendo cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio, me decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera”, dijo a los comunicadores que la esperaban en la gala.

Los rumores de sla supuesta cercanía romántica entre Derbez, de 36 años, y Yatra, de 28, se dieron ante un casual encuentro que ambos tuvieron en Madrid (España), hace unos cuantos meses. El cantante colombiano estaba de gira por Europa y justo se presentaba en esa ciudad, allí Derbez asistió al concierto de colombiano en compañía de amigas y familiares. Luego de eso aparecienron juntos en una foto publicada por la misma actriz.