Maleja Restrepo le dijo a su esposo que debería tatuarse su nombre: esta fue la reacción de Tatán Mejía

La reacción de Tatán Mejía cuando Maleja Restrepo le dijo que le faltaba tatuarse su nombre . Foto: Instagram @maleja_restrepo

Maleja Restrepo y Tatán Mejía llevan más de una década compartiendo como pareja y, en lo corrido de su matrimonio, han tenido dos hijas: Guadalupe y Macarena.

Ahora bien, es bien conocido por los seguidores tanto de la presentadora como del motociclista, lo mucho que le gustan los tatuajes a los dos. Sin embargo, Mejía es quien está más tatuado y entre las múltiples imágenes que tiene plasmadas con tinta en su piel figuran los nombres de sus hijas, más no el de su esposa.

En este sentido, cuando recientemente la pareja estuvo en un estudio de tatuajes, Restrepo aprovechó la oportunidad de decirle a Tatán lo siguiente: “Usted tiene tatuado el nombre de Macarena, de Guadalupe, ¿qué nombre le falta?”. Enseguida, el manizaleño comenzó a desviar la conversación hacia otro lado, pero la también actriz subrayó: “Maleja, le falta Maleja”.

Posteriormente, la caleña también citó una supuesta leyenda urbana que existe en torno a tatuarse el nombre de la pareja: “Me están escribiendo por acá que ojo, que ojo porque hay una leyenda que dice que cuando uno se tatúa el nombre de la persona, de la pareja, se terminan separando”.

Y sobre este asunto, quiso interrogar al tatuador, Ed Gómez, sobre si en su estudio existía tal agüero. Después de bromar un poco sobre el hecho de tatuarse, el artista concluyó que es mejor no plasmarse el nombre de la pareja en la piel. Tras escuchar esta conversación y demás, Tatán Mejía finalmente le dijo a su esposa: “Yo no me voy a tatuar tu nombre, jamás, no lo he hecho”. Y luego la escena terminó en risas por parte de ambos.

Si se habla de la farándula colombiana, hay famosos como Tatán que no gustan de tatuarse el nombre de su pareja, empero, también se puede ver la contraparte, por ejemplo: Mike Bahía. El cantante caleño no tiene tatuado el nombre de su prometida, Greeicy Rendón, sino que fue más allá: se tatuó su rostro en un gran tamaño y en su muslo.

Interrogado sobre su tatuaje, el intérprete de ‘De qué manera’ dijo en alguna ocasión para Noticias RCN: “Quería tatuarme la pierna completa... quería una india en esa parte y empecé a buscar fotos y eran mujeres que no conocía, mujeres de Internet, X... como que de alguna manera dije: no quiero una vieja X, quiero una mujer de la que tenga algo que decir y la mujer con la que tengo la historia más bonita que contar es ella”.

Maleja Restrepo, orgullosa de lo bien que su hija de diez años maneja moto:

En vista de que Tatán Mejía es todo un experto del motociclismo y ha ganado importantes títulos en su carrera; no es de extrañar que sus hijas hereden su gusto por las motos. Por lo pronto, se ha visto que su primogénita también tiene madera para manejarlas y hasta para hacer algunas piruetas.

Lo anterior quedó en evidencia cuando el pasado mes de enero, Maleja Restrepo publicó algunas Historias de Instagram con las que retrató a Guadalupe sobre su moto recorriendo un potrero, en un momento del clip se ve cuando la pequeña de diez años logra dar un pequeño salto por una rampa con gran habilidad. Incluso, su madre expresó: “Wow, qué estilo”.

A su vez, la presentadora también grabó a Tatán Mejía manejando moto acompañado de su hija menor, Macarena. La propia Maleja también estuvo sobre su moto por un rato, pero luego se la cedió a Guadalupe, quien nuevamente dio muestra de su destreza. Aquí el video compartido en su momento por Maleja Restrepo: