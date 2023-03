Juan Carlos Osorio descartó volver al Once Caldas por tener jugadores veteranos

El último equipo de Juan Carlos Osorio fue el América de Cali. Imagen Colprensa

Tras su salida del América de Cali hace menos de un año, Juan Carlos Osorio ha sido relacionado con varios equipos del fútbol colombiano como del exterior, sin embargo, el Míster se ha mantenido fuera de la raya y se le ha visto incursionando como panelista en programas deportivos en México.

En su paso por la dirección técnica de los Diablos Rojos, Juan Carlos Osorio dirigió un total de 49 partidos por todas las competiciones con un saldo de 15 victorias, 10 empates y 24 derrotas para un rendimiento del 39%. Su salida de la escuadra Escarlata no fue en los mejores términos con el máximo accionista del club Tulio Gómez.

La primera experiencia del risaraldense como técnico en propiedad fue con Millonarios en 2006. Posteriormente, probó suerte en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos en 2007 al ser contratado por el Chicago Fire. En suelo norteamericano también dirigió al New York Red Bulls.

Tras su aventura en la MLS, Osorio regresó a Colombia en 2010 para tomar las riendas de Once Caldas con el que logró su primer título como técnico ese mismo año. En su paso por el Blanco Blanco de Manizales registró 48 triunfos, 24 empates y 27 derrotas en 100 partidos dirigidos.

En Manizales tienen un grato recuerdo del Míster y tras la salida de Diego Corredor del cuadro Albo, las directivas se plantearon en una segunda parte con Osorio, sin embargo, la respuesta del estratega de 61 años no fue la que esperaban los dirigentes del Once Caldas.

A través de su cuenta de Twitter el periodista Álvaro Hincapié reveló la razón por la que Juan Carlos Osorio descartó su llegada al cuadro Manizalita: “Comentó hoy Gustavo Osorio en el programa de Rafagol Linares en Medellín: “Juan Carlos Osorio era el principal candidato del dueño del Once Caldas y Osorio le contestó: yo no voy allá, ese equipo está muy envejecido”.

El Míster desechó la oferta del cuadro manizaleño. @HINCAPIEDATOS/Twitter

Ante la negativa de Osorio, el Once Caldas se inclinó por el plan B y cerró la negociación con el antioqueño Pedro Sarmiento, que será el encargado de alejar el fantasma del descenso. Su debut en el banquillo Albo fue con derrota en condición de local ante el Deportivo Pasto, que se impuso por la mínima diferencia con un tanto de Camilo Ayala.

En la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor, el Once Caldas marcha en la casilla 15 con 8 puntos y -3 en la diferencia de gol. La próxima salida de los dirigidos por Sarmiento será Neiva ante el Atlético Huila por la fecha nueve del rentado doméstico.

Futuro de Juan Carlos Osorio

Tras el intento fallido de Once Caldas, el ex Atlético Nacional no le cierra las puertas a México en donde además de seleccionado Manito, dirigió al Puebla en 2012 sin mayor suceso. Según el periodista Santiago Fourcade de FOX Sports del país Azteca, el colombiano está en carpeta de uno de los grandes de la Liga MX. “Obviamente, viene a entrevistarse con la gente de Tigres y vamos a ser claros y directos. Vamos derecho a lo que vamos”.

Juan Carlos Osorio llegaría a Tigres para ser el reemplazo de Diego Cocca, nuevo técnico de la selección de México que lo presentó el 10 de febrero de 2023 para disputar la Copa Oro en Estados Unidos, del 26 de junio al 16 de julio, y las eliminatorias al Mundial de 2026.