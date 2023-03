Jorge Luis Pinto y su continuidad en el Cali: “Estoy confiado en que podemos corregir los errores”

El entrenador del equipo vallecaucano respondió a la prensa. @AsoDeporCali - Twitter

El Deportivo Cali pasa por uno de los momentos más complejos en su historia debido a la crisis institucional, económica y de rendimiento que lo tienen pensando en mantenerse en la primera división. El cuadro Azucarero marcha en la casilla 15 en la tabla del descenso con un promedio de 1,21, no muy lejos de Atlético Huila y Unión Magdalena, que están metidos en el primer frente para no perder la categoría.

Te puede interesar: Once Caldas y Deportivo Cali agravan su crisis: el descenso les respira en la nuca

En su última salida por el rentado doméstico los dirigidos por Jorge Luis Pinto empataron con el Atlético Bucaramanga en condición de local con anotaciones de Kevin Viveros para el Verdiblanco, mientras que Francisco Meza igualó para el Leopardo, que se llevó un valioso punto de la Sucursal del Cielo.

La situación del Deportivo Cali es más que preocupante dado que desde hace tres jornadas no conoce la victoria por liga, acumulando dos derrotas y un empate que lo tienen ubicado en puesto 16 con siete unidades y -2 en la diferencia de goles.

Te puede interesar: La gran duda del fútbol colombiano: cuál es el Superclásico del país

La última celebración por liga del Deportivo Cali fue el 26 de febrero ante el Deportes Tolima, al que se impuso por la mínima diferencia en condición de visitante en Ibagué por la fecha seis con un tanto de Adrián Parra.

Recientemente, surgió una versión de que el presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, daría un paso al costado por las constantes críticas a su gestión por parte de los socios de la institución como de los hinchas Azucareros por el mal momento de su equipo.

Te puede interesar: Revelaron cuál es el mejor equipo del fútbol profesional colombiano y resultó ser una gran sorpresa

A lo anterior se le sumó la supuesta renuncia del entrenador Jorge Luis Pinto, que habló sobre su continuidad en el espacio Zona Libre Humo:

“No me ha pasado por la cabeza irme del Deportivo Cali, sueño y creo en mi trabajo y estoy confiado en que podemos corregir los errores”.

Del igual manera, el santandereano se refirió a la deuda que tiene la institución con el plantel: “La falta del pago de salarios puede molestar, pero no estamos para eso, eso no afecta en mi trabajo ni en el de los jugadores”.

No obstante, el extécnico de Costa Rica señaló que el presente del equipo tiene muy preocupados a sus dirigidos: “Es un momento difícil y crítico, sale uno golpeado, porque los muchachos están trabajando, estamos muy preocupados, todos nos sentimos mal”.

Polémicas de Jorge Luis Pinto

Durante una entrevista para El País de Cali, Pinto se molestó por los rumores que se generaron por las supuestas diferencias que tiene con el jugador Germán Mera. “

No, el que conozca un hecho concreto, que lo diga al aire, lo reto a que lo haga (…) ese es el periodismo que no soporto, inventando historias para que los oigan y los lean. Yo en eso no tengo ningún problema, porque no le debo favores a ningún periodista”.

Y agregó: “Me da asco, a estas horas de mi vida, estar peleando con periodistas mentirosos y falsos, de esos que inventan noticias, como que yo me agarré con un jugador en el camerino. Eso es a lo que más le temía antes de regresar a Cali, aquello que ustedes llaman el bochinche”.

El Deportivo Cali tendrá acción el miércoles 15 de marzo por la fase tres de la Copa Colombia ante Leones en condición de visitante, mientras que por liga jugará el sábado 18 del mes en curso ante el Deportico Pasto en La Libertad.