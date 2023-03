Fedearroz alertó al Gobierno y cultivadores por posible exceso en producción en 2023

En el segundo semestre del 2022 en Colombia se cultivaron 177.221 hectáreas de arroz, según el Dane. Andina

El gerente general de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) Rafael Hernández Lozano, hizo un llamado a los cultivadores del grano y al Gobierno nacional para adoptar medidas que conduzcan a mantener la estabilidad que este sector productor experimentó en 2022.

El dirigente gremial indicó que luego de hacer un análisis a diferentes factores que ocurrieron en las últimas semanas es urgente una correcta planeación de los agricultores, de tal manera que el número de hectáreas a sembrar no superen las registradas en 2022 y así se evite una mayor sobreoferta temporal.

Hernández Lozano expresó su preocupación porque en algunas regiones existe una expectativa de aumento de áreas de siembra, lo que generó una disminución del precio de compra del arroz paddy verde.

“Se recomendó a los cultivadores que la correcta planeación esté acompañada de un estricto control de costos y de manejo del cultivo, que se siembre de ,amera exclusiva en los mejores lotes y se evite hacerlo en zonas marginales o de alto costo. Además, que se acuda al programa Agricultura por Contrato, entre otros mecanismos, para garantizar la compra de la cosecha”, precisó el gerente general de Fedearroz.

Indicó que el área no debe ser superior a la sembrada en 2022 (177.221 hectáreas en el segundo semestre, según el Dane), y por eso es necesario tener un control estricto de los insumos, fertilizantes y plaguicidas que se utilicen porque si en Colombia existiera la posibilidad de que los agricultores tengan su propio silo el almacenamiento no tendría tanto problema y no sería necesario el incentivo al almacenamiento.

Recordó que para apoyar toda la actividad del agricultor, la federación mantiene activos diversos programas de investigación y de transferencia de tecnología enmarcados en el programa Amtec, modelo de transferencia de tecnología basado en la sostenibilidad y la responsabilidad social, en las diferentes regiones arroceras.

“La preocupación por el riesgo en el crecimiento de las áreas se suma a la generada porque el Gobierno nacional aún no ha apropiado los dineros para el incentivo al almacenamiento, herramienta que ante la estacionalidad de la cosecha en el segundo semestre es indispensable para sacar del mercado los excedentes temporales”, señaló Hernández Lozano.

Insistió en que este incentivo es importante porque se busca guardar los excedentes temporales que se generan por la estacionalidad de la cosecha, que en dos meses se recolecta la cosecha grande, la del primer semestre.

“Mientras persista la estacionalidad de la cosecha habrá excedentes temporales. No quiere decir esto que haya demasiado arroz para el país, pero en dos meses de recolectar la cosecha grande se genera un excedente temporal”, anotó.

Por ello, reiteró su llamado para que este mecanismo haga parte de la política agrícola tal como lo solicitaron el gremio y los cultivadores, ya que de no existir se generaría un enorme riesgo de crisis en un sector que registró recuperación y estabilidad en el 2022, pues claramente afectaría la comercialización de la cosecha.

TLC entre Colombia y Estados Unidos

Por otra parte, un llamado de preocupación hizo el gremio empresarial del arroz ante las importaciones masivas que se desarrollarán dentro del Tratado de Libre Comercio (TLC ) de Colombia con Estados Unidos, ante una eventual crisis que experimentaría el sector generado por también por la ausencia de aranceles.

De acuerdo con lo que comunicó el gremio, el país no está preparado para enfrentar el impacto que tendrán las medidas con el arroz estadounidense, razón por la que en representación del gremio expresaron su preocupación por el eventual reto ante las medidas de eliminar los aranceles.

“Con estas condiciones, los cultivadores colombianos de arroz se verán en la obligación de aumentar el rendimiento en el mercado con el fin de estar a la par y competir con el arroz que llegará de Estados Unidos”, anotó directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de Industriales del Arroz de la ANDI, Sandra Avellaneda.

En representación de los arroceros de los departamentos del Tolima y Huila, la Avellaneda dijo que “la misión del país es adelantar un proceso de preparación de cara a la desgravación arancelaria para el arroz procedente de los Estados Unidos”.