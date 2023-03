Este fue el principal error de Arturo Reyes en el Junior de Barranquilla

Arturo Reyes es escoltado por las autoridades para evitar ser agredido por la afición del Junior de Barranquilla. Cristian Mercado/Dimayor.

Solo cuatro meses duró el segundo ciclo de Arturo Reyes como técnico del Junior, que anunció su salida el martes 14 de marzo por los malos resultados en la Liga Betplay 2023 y la eliminación en la Conmebol Sudamericana, torneo que era prioridad en la temporada.

Te puede interesar: Junior tendría listo el reemplazo de Arturo Reyes: llegaría un polémico técnico

Con una de las mejores nóminas del fútbol colombiano, el fichaje de Juan Fernando Quintero y un músculo financiero envidiable, los Tiburones esperaban mejores resultados del timonel samario y le dieron mucho tiempo para mejorar las cosas.

Ahora que ya no hace parte del Junior, cuyo nuevo técnico sería Hernán Darío Gómez, Reyes habló sobre las razones de su salida, cuál fue el principal error que marcó su despedida de la institución barranquillera y si tuvo problemas con los directivos o los jugadores.

“Nos faltó estabilizar la nómina”

Arturo Reyes habló en entrevista con el programa El Vbar Caracol sobre su salida del Junior y explicó que la principal razón de su salida fue la nómina, al no poder consolidar una base para afrontar la Liga Betplay y la Conmebol Sudamericana, ya que cambió mucho de jugadores.

Te puede interesar: Junior ha tenido 13 entrenadores en ocho años: “Una licuadora de técnicos”

“Hay que ser muy críticos. Nos faltó estabilizar una nómina, tratar de que no hubiese tanto cambio de un partido a otro. Es un mea culpa que tengo y creo que es algo que hay que corregir”, explicó el exentrenador de los Tiburones y agregó que la falta de gol fue el otro problema.

El Junior de Barranquilla es último de la Liga Betplay 2023 con seis unidades. Twitter Junior

“La pelota no entró. Generamos algunas ocasiones que no pudimos concretar. Los goles abren los partidos y para nosotros siempre fue un problema marcarlos. Ahora es aprender de lo que nos ha pasado, sabemos que el inicio no fue bueno, pero nos queda la tranquilidad de haber trabajado en un buen club con honestidad, seriedad y compromiso. Ya después la pelota pega en el palo y entra o sale”, afirmó.

Relación con el equipo

Cuando Julio Comesaña salió del Junior el 17 de noviembre de 2022, tras la tercera fecha de los cuadrangulares del Torneo Finalización 2023, aseguró que tuvo una serie de problemas con los directivos y no esperaba volver al club, que luego contrató a Arturo Reyes.

Te puede interesar: Piden la salida inmediata del técnico del Junior de Barranquilla, Arturo Reyes

Aunque el entrenador sabía que tanto la dirigencia era exigente en resultados y el armado de la nómina fue para alcanzar los resultados esperados, ocurrió todo lo contrario pero aseguró el timonel que nunca hubo problemas con miembros de la junta directiva ni los jugadores: “Con don Fuad Char tenemos una relación de hace muchos años, él sabe del trabajo que hemos hecho en categorías menores con el Barranquilla FC”.

“Nos queda la satisfacción de que la mayoría de jugadores tuvo la posibilidad de jugar, algunos incluso por primera vez. A pesar de que el equipo empezó mal, las cosas van a mejorar, Junior empezará a ganar partidos y se va a clasificar para pelear nuevamente un título”, agregó Reyes.

La situación con Juanfer

Juan Fernando Quintero, la contratación más importante del Junior y del fútbol colombiano en 2023, fue uno de los puntos críticos en el proceso de Arturo Reyes porque no rindió bajo su mando como la afición esperaba, ya que debió esperar casi mes y medio, hasta el 12 de marzo, para marcar su primer gol.

Juan Fernando Quintero durante su debut con Junior frente a Medellín, que acabó 1-1. @juanferquinterop/Instagram

Sin embargo, el extécnico dejó claro que el volante siempre mostró las mejores condiciones y será cuestión de tiempo para que se convierta en el líder de la nómina: “Lo de Juan Fernando es muy bueno y las mejores cosas están por venir”.

“Llevamos siete fechas, más o menos 49 sesiones de entrenamiento y creo que están en un momento en el que las cosa van a salir. Hay buenos jugadores, toca es tomarse confianza, marcar primero en los partidos, no tener resultados apretados y no tengo duda de que el carro va a andar solo”, dijo.