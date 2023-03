La influencer informó el pasado 3 de septiembre que no era la primera vez que la Dian hacía visitas sorpresa a su negocio de keratinas

Más allá de sus polémicas, su empresa de keratinas o su relación sentimental con Karol Samantha; Epa Colombia de vez en cuando también saca un espacio en sus redes sociales para hacer reflexiones ya sea sobre su vida o algún tema de interés nacional. En el caso más reciente, la empresaria bogotana quiso brindar algunas palabras sobre la humildad.

Te puede interesar: Epa Colombia se despachó en contra del Gustavo Petro: “No hubo cambio de nada”

Fue así que durante los recientes días y, desde las redes sociales de su empresa de keratinas, la también influenciadora comenzó por decir: “Recuerda que la persona que te hace daño no es la persona que esta allá afuera, no es la persona que hoy te dice y te trata mal por un comentario... la persona que te hace daño es la que tú ayudas, sacas adelante y luego ya quiere pasar por encima tuyo”.

Aunque Daneidy Barrera Rojas (su nombre de pila) no especificó si daba este mensaje por una persona o situación en particular, sí quiso destacar la importancia de nunca perder la humildad.

“Por eso nunca pierdas la humildad, porque entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, y Dios bendice los corazones sinceros”, fueron sus últimas palabras sobre el asunto.

Aquí lo compartido por la empresaria en sus redes sociales:

Epa Colombia sobre la importancia de mantenerse humilde: “La persona que te hace daño es la que ayudas, sacas adelante y luego ya quiere pasar por encima tuyo”

Epa Colombia asegura que no se someterá a más procedimientos estéticos

Aparte de lo anterior, Epa Colombia también quiso tocar el tema de sus procedimientos estéticos, asegurando que no se someterá a ninguna otra intervención, puesto que vale recordar que durante el último tiempo la empresaria viajó hasta Medellín para realizarse unos retoques en su rostro y cola. De hecho, compartió un video al respecto desde su cuenta personal de Instagram.

“Ya no me voy a colocar más cola, ni más mentón, ni me voy a colocar nada más. Ya me voy a quedar este año así y por el resto de mi vida, ya no me voy a hacer más transformaciones porque no quiero quedar deformada... me voy a poner linda, voy a hacer ejercicio, necesito que alguien me entrene”, comentó sobre este aspecto.

Aquí lo expresado por Epa Colombia sobre sus cirugías:

Epa Colombia asegura que no se someterá a más procedimientos estéticos

Epa Colombia le pidió a su novia firmar capitulaciones

Tras confirmarse a comienzos de 2022 que su relación sentimental con Diana Celis (futbolista) había llegado a su fin; Epa Colombia dio a conocer poco después su noviazgo con Karol Samantha. Sobre su actual relación, la empresaria de keratinas en varias oportunidades ha destacado lo enamorada que se siente de su novia, de hecho, a mediados de febrero se mostró dándole una copa de helado y expresándole:

Te puede interesar: Epa Colombia mostró la millonada que se gastó en unos zapatos y criticó a Yina Calderón

“Te la hice con muchísimo amor, ojalá me valores demasiado, me cuides y me ames como lo vienes haciendo hasta el día de hoy. Y no me pagues mal como todo el mundo que me robó y vino a hablar mal de mí, espero que siempre me cuides, me hagas el amor y me hagas muchos hijos, y también: ¡firme las capitulaciones!”.

Posteriormente, la influenciadora activó la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram, como era de esperarse, no faltaría el usuario(a) que la interrogara sobre el hecho de hacerle firmar capitulaciones a su pareja sentimental. Al respecto, Daneidy Barrera Rojas ofreció una respuesta. Aquí lo compartido en su momento por Epa Colombia:

Epa Colombia le pidió a Karol Samantha firmar capitulaciones: “Lo mío es mío, lo de ella es de ella”

No sobra mencionar que, contrario a su exnovia, la actual pareja de Epa Colombia —Karol Samantha— no es una figura pública ni se dedica al mundo del espectáculo, las redes sociales o el deporte, como lo es Diana Celis. Sin embargo, ambas se conocen desde el colegio y después de ser amigas, su relación desembocó en un noviazgo.