Epa Colombia se despachó en contra del Gustavo Petro: “No hubo cambio de nada”

La empresaria señaló que fue un "cambio de mentiras" el que promulgó Petro durante su campaña

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, se ha caracterizado en sus redes sociales por expresar sin temor a nada lo que piensa de la política nacional. Esto, teniendo en cuenta la ocasión en la que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe y expresó su apoyo al actual mandatario Gustavo Petro cuando estaba en plena carrera por la presidencia.

Sin embargo, recientemente realizó una publicación en la que se despachó en contra del gobierno Petro, pues para la empresaria no ha existido un verdadero cambio en temas del manejo del país. Aunque inició hablando de la polémica protagonizada por Nicolás Petro, lo cierto es que también entregó su punto de vista acerca de las decisiones que se han tomado hasta el momento.

“Tiempo sin verte amiga, ¿Cómo has visto todo el escándalo en redes eléctricas amiga? De Gustavo Petro y el hijo, terrible. Es como la Gerardo no saber la clase de hija que tiene amiga, no, ‘que la amiga la traicionó’”, comenzó hablando la empresaria, para después hacer referencia al enfrentamiento entre Day Vásquez y Laura Ojeda, relacionadas con Nicolás Petro.

Después de esto, la empresaria bogotana se refirió a la situación por la que atraviesa el país y señaló que aunque los electores del primer mandatario lo eligieron para ver un cambio, este no se ha producido como lo esperaban y fue “un cambio por la mentira”.

Pero aquí no terminaron los cuestionamientos de la creadora de contenido, pues también criticó el hecho de que la vicepresidenta Francia Márquez se desplace en helicóptero hasta su vivienda.

“Y como viste a Francia Márquez, en helicóptero parece la Epa Colombia tirando dinero… Por eso tu amiga cuando yo me junté con Álvaro Uribe Vélez, no ‘que tú eres lo peor’ todos son iguales, amiga, aquí no hay ni la izquierda, ni la derecha, ni la mitad, ni el centro. Yo esperando que no le vayan a hacer daño a mi empresa”, señaló la empresaria.

Francia Márquez generó polémica por cuenta de unas declaraciones sobre el uso del helicóptero para desplazarse a una de sus casas. REUTERS/Henry Romero

Finalmente, concluyó con una reflexión para sus seguidores en la que dijo que se debe seguir trabajando para sacar adelante los sueños y metas que se proponen “¿Y usted matándose por esos personajes? No, qué tristeza (…) ¿Qué es lo que está pasando en Colombia?, polombia amiga”.

La cuenta Rechismes, encargada de replicar el contenido que comparten las celebridades en sus redes sociales, difundió las imágenes que rápidamente tuvieron distintos tipos de reacciones entre las que destacan: “ella no es de mi agrado, pero entre tanta locura que habla hay mucha verdad en lo que dice”; “me encanta, ya es hora de que todos comiencen a demostrar su descontento”; “dice la verdad, cómo no va a saber Petro las andanzas del hijo”, entre otros.

El miedo de Epa Colombia con Gustavo Petro

Cuando apenas se llevaban a cabo las campañas por la Presidencia de la República, Epa Colombia encendió el termómetro en redes sociales por cuenta de una publicación en la que afirmó que al país lo gobernaban “bobos con poder”. Inmediatamente, recibió una respuesta del máximo representante de la Colombia Humana y en ese momento candidato Gustavo Petro.

A través de un video, la influenciadora reveló que el senador de la Colombia Humana, supuestamente, la ha buscado para concretar una reunión entre ambos: “Amiga, te tengo que contar un chisme, siéntate ahí: Petro me dijo que nos reuniéramos”, afirmó Epa Colombia. Posteriormente, dio a conocer que este le habría ofrecido hablar y “ser amiguitos” y hasta mencionó tener miedo de “dejarle a Petro mi empresa”.