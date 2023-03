El mensaje de Luisa Fernanda W a los envidiosos y criticones

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W le envió un mensaje a sus seguidores sobre los comentarios negativos y malintencionados. Crédito: @rastreandofamosos / Instagram

Luisa Fernanda W comenzó su exitosa carrera en las redes sociales cuando pocas personas en Colombia creaban contenido, por eso, es catalogada como una de las pioneras en este trabajo en el país. Pero su carrera como creadora de contenido le permitió abrir nuevos caminos e incursionó en la música y también se convirtió en empresaria.

Pero en el camino al éxito, como lo explicó Luisa, también recibió muchas críticas y mensajes de personas envidiosas que no estaban de acuerdo, o no les gustaba lo que hacía la creadora paisa en sus redes sociales y sus negocios.

Todo eso le sirvió para entender que ponerle cuidado a ese tipo de mensajes no le sirve, y lo que de verdad se debe hacer cuando se reciben esos tipos de comentarios es convertirlos en energía para seguir adelante y lograr cosas mejores.

Por eso, a través de un estado en su cuenta Instagram - @luisafernandaw -, Luisa respondió a la pregunta de un seguidor: “¿cómo puedo evitar que las críticas, esas mal intencionadas, no acaben con mi fe y mi entusiasmo?, y aprovechó para enviar un mensaje a todas las personas, en el que invitó a convertir en energía positiva todos los comentarios y a seguir adelante sin importar lo que las personas envidiosas y los criticones piensen.

Para Luisa, el éxito viene ligado a comentarios negativos y a opiniones mal intencionadas, por lo que es necesario aprender a vivir con ellos y convertir ese odio que está presente en las redes sociales en amor, transformando esa energía negativa en cosas buenas.

“Síntoma del éxito es generar todo tipo de comentarios y parte de ese tipo de comentarios es opiniones mal intencionadas, eso es normal. Estamos claros que este mundo no está lleno de amor, pero nosotros mismos si nos podemos dar amor y darle la vuelta y transformar esa energía para cosas buenas”.

En su experiencia personal, Luisa ha aprendido a convertir todos los comentarios negativos y mal intencionados en algo positivo que la ha llevado a esforzarse cada vez más por sus sueños y metas.

“Tú me preguntas a mí, y yo he transformado esa energía trabajando duro, volviéndome una empresaria cada día más dedicada, con una visión mucho más clara, entonces no enfoco mi energía en eso”.

De acuerdo con Luisa, esas opiniones y los comentarios de las personas la motivan a ser mejor persona, madre y profesional, por lo que siente que nunca la han afectado, al contrario, le han transformado de manera positiva dentro del ámbito personal y profesional.

“Mi energía la transformo para seguir haciendo y creando lo que amo. Jamás las intenciones malas de otras personas, o las opiniones cargadas de odio hacia mí me ha afectado, porque yo cada día juepucha lucho por mejorar, tanto como persona, como madre, como mujer y como profesional”.

Y es que Luisa conoce de manera personal lo que es recibir comentarios negativos, incluso ofensivos, a lo largo de su vida. Desde su niñez sintió que sus compañeros de colegio la “menospreciaban” cuando tenían que realizar trabajos en grupo.

Con el paso del tiempo, y gracias a su exitosa carrera como creadora de contenido, las personas comenzaron a encasillar a Luisa pensando que solo tenía conocimientos de temas de belleza, maquillaje y moda, por lo que pocas veces podía demostrar que tipo de ser humano era.

Uno de los últimos comentarios que recibió Luisa tiene que ver con una publicación mal intencionada de una usuaria de las redes sociales que aprovechó el Festival Estereo Picnic 2023 para burlarse de la empresaria al publicar que “El Festival Estéreo Picnic 2023 tendrá como headliner a Luisa Fernanda W”.

Sobre el comentario, Luisa publicó su postura en su cuenta de Twitter donde aseguró que, “¿cuál es la necesidad de este tipo de comentarios? Qué tristeza que tengamos tan normalizado el bullying y más triste aún un ‘hombre’ metiéndose con una mujer embarazada”.