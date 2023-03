Claudia Bahamón reveló los problemas que tuvo con su cabello durante el rodaje de ‘MasterChef Celebrity’: “Estaba calva”

“Los dos MasterChef que vinieron después de la pandemia fueron un desastre para mi pelo”, Claudia Bahamón sobre el difícil proceso que ha tenido con su cabello. Foto: Instagram @claudiabahamon

Desde sus redes sociales, Claudia Bahamón de vez en cuando brinda algunos tips con relación al cuidado de la piel, pues ha asegurado que este es un tema por el que sus seguidores le han manifestado gran interés. Sin embargo, aparte de saber cómo la presentadora logra conservar tan bien su piel, los usuarios en redes también la han interrogado por el cuidado de su cabello, pero en este sentido la presentadora tuvo una larga historia que contar. Fue así que, desde sus Historias de Instagram, comenzó por expresar:

“A mí me preguntan mucho por mi pelo y por mi piel, pero desde la época de la pandemia yo no les puedo explicar el proceso de recuperación con el pelo que he vivido. En la pandemia se me cayó el pelo como si estuviera en posparto, porque la última vez que se me cayó el pelo fuerte, fuerte fue después de dar a luz a mi segundo hijo. En pandemia, además de qu ese me cayó el pelo, empezó —no sé si era el estrés o qué carajos— pero las puntas, la textura, era como que se reventaba todo el tiempo. Yo no entendía qué me pasaba”.

Más adelante, la neivana relató lo difícil que fue cuidar de su cabello durante el rodaje de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en sus versiones de 2021 y 2022; puesto que tenía que someterse a usar mucho secador, planchas y demás utensilios para el peinado. Vale recordar que, Bahamón ha sido la presentadora del reality gastronómico en todas sus temporadas.

“Los dos MasterChef que vinieron después de la pandemia fueron básicamente un desastre para mi pelo porque ... es que cuando estoy haciendo MasterChef, el pelo tiene todos los días mucho secador, muchas planchas, wafleras, y ese calor es todo el día; si no lo preparo bien, pues se maltrata un montón y en el año 2021 básicamente hice MasterChef sin pelo”.

Pero los problemas con su cabello perduraron por largo tiempo, puesto que para la filmación de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022), Claudia Bahamón optó por usar extensiones: “porque estaba calva, confesiones”, destacó. Enseguida, compartió algunas imágenes, en primer lugar, de cómo lucía su cabello en 2021 y luego cómo se veía con extensiones para 2022.

Paralelamente, la presentadora empezó a cuidar su pelo con prestigiosos productos hasta que estuvo sano, como luce al día de hoy, que también quiso mostrarlo. “Ahora ya no hay extensiones, ya este es mi pelito, ya tengo volumen, está sano, saludable, cuidado. Esto es para decirles que es muy importante que preparemos nuestro pelo cuando lo expongamos al sol, al mar, al viento incluso, al secador, a las pinzas para hacer ondas...”

