Atentan con explosivos en inmediaciones de un gasoducto en Sardinata (Norte de Santander)

El atentado dejó sin electricidad a varios corregmientos de Sardinata. (REUTERS/Oliver Griffin)

La situación de orden público en el oriente del país sigue siendo complicada, luego de la serie de ataques que se han perpetrado en contra de la Fuerza Pública, así como contra su infraestructura como se reportó en la mañana del martes 14 de marzo, luego de que en el municipio de Sardinata (Norte de Santander) instalaran y detonaran un artefacto explosivo en inmediaciones del gasoducto del municipio.

Te puede interesar: Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana ante amenazas del Clan del Golfo en Norte de Santander

El hecho ocurrió a un lado de la vía sur de esa población y tuvo como consecuencia que en la zona quedaron sin servicio de electricidad en las plantas de gas de Sardinata Sur, Campo Giles, Campo Dos, Llano Grande, La Cuatro, K15 y Punta de Palo, informaron en la emisora Caracol Radio.

También varios corregimientos de Sardinata, reseñaron en la revista Semana, quedaron sin electricidad por lo que la compañía que presta ese servicio, Centrales Eléctricas de Norte de Santander (Cens) del Grupo EPM, envió a la zona personal especializado para restablecerlo.

Te puede interesar: Ataque a tres bandas: sicarios del Catatumbo dejan un muerto y dos heridos

Agregaron que el Ejército tiene en esa población nortesantandereana efectivos que están brindando protección a los habitantes, aunque por el momento desconocen que grupo armado ilegal sería el autor del atentado, aunque históricamente es una zona en donde ha delinquido el ELN, por lo que no se descarta que sean los responsables.

Y es que esta guerrilla también atacó en la noche del lunes 13 en Saravena (Arauca) con explosivos al Cantón Militar San Jorge en el municipio de Saravena (Arauca), según informaron en el Ejército Nacional.

Te puede interesar: El ELN atacó con explosivos un cantón militar en Arauca: un oficial del Ejército resultó herido

“En una cobarde acción terrorista que trasgrede las disposiciones del derecho internacional humanitario y viola los derechos humanos, fue atacado con artefactos explosivos el Cantón Militar San Jorge en Saravena #Arauca, por parte de GAO Eln (sic)”, informaron en la cuenta oficial de Twitter de la Octava División del Ejército Nacional.

Y el martes 14 de marzo se reportó un nuevo ataque en contra de los militares, donde un soldado resultó gravemente herido tras ser impactado por el disparo de un francotirador cuando realizaba labores de vigilancia.

“En cumplimiento de la misión constitucional, en Saravena #Arauca un soldado profesional resultó herido por un francotirador, acción criminal que habría sido perpetrada por el grupo armado organizado ELN. Según reporte médico su estado de salud es reservado (sic)”, confirmaron en la cuenta oficial de Twitter de la Octava División.

En la publicación de la fuerza armada anexaron un comunicado en el que detallaron cómo se perpetró el ataque en el casco urbano del mencionado municipio.

<br/>

Sin cese al fuego

El viernes 10 de marzo concluyó el segundo ciclo de negociaciones con el ELN en México donde no hubo un avance significativo para que los insurgentes abandonen el uso de la violencia, de acuerdo con el balance que entregó alias Pablo Beltrán, uno de los máximos jefes subversivos de esa guerrilla.

“Va a haber un cese de operaciones ofensivas, mantenemos un dispositivo defensivo por supuesto. Incluso un funcionario del gobierno me dijo y los del Clan del Golfo y entonces yo le dije si no me toca, no lo toco”, aseguró en entrevista con Caracol Radio.

Mientras que en la emisora Blu Radio reiteró que todavía no se ha pactado un cese de hostilidades y recordó el frustrado anuncio de fin de año donde el presidente, Gustavo Petro, lo dio por hecho: “Hemos dicho que el ELN cumple el acuerdo en el que participa y lo firma, mientras tanto no. Como no nos consultaron, pues no podíamos cumplirlo. Eso es como un noviazgo, cuando a usted se la hacen por primera vez entonces aprende como es la otra parte”.

Aunque aseguró que la guerrilla del ELN no tiene una voluntad ofensiva, aceptó que llegar a un cese al fuego no será fácil: “El alto al fuego tiene un gran problema. Primero, el arte está en decir qué se prohíbe y que no. Tenemos una coincidencia en que esto tiene que ser una transición. Vamos probando de que vamos cumpliendo, y vamos construyendo confianza”.

Entre tanto Sergio Jaramillo, uno de los otrora negociadores en el proceso de paz con las FARC, señaló que en una entrevista que concedió a la emisora La W Radio que el ELN no hay evidenciado su voluntad de cerrar el conflicto.

“(Ese grupo) no se compromete a nada, sino que al contrario deja las puertas abiertas para una negociación sin fin. Estamos ante una especie de paz armada que viola el principio sagrado de la Habana que es cerrar el ciclo entre política y armas”, afirmó en el medio radial.