Video: expresidente Álvaro Uribe avalaría a excombatientes de las FARC en el Centro Democrático

Álvaro Uribe (Colprensa-Sergio Acero)

Durante los mandatos como presidente de la República de Álvaro Uribe Vélez se golpeó contundentemente a la extinta guerrilla de las FARC a través de su política de la Seguridad Democrática, y posterior a su mandato se opuso fervientemente al proceso de paz con ese entonces grupo insurgente, por lo que a nadie dejó indiferente su reciente declaración de que no tendría inconveniente en que se avalen en su partido, el Centro Democrático, candidaturas de excombatientes de esa antigua organización subversiva.

El pasado domingo 12 de marzo, durante un evento con la Cámara de Comercio de Florencia (Caquetá) el que fuera jefe de Estado, en los periodos 2002-2008 y 2008-2012, sostuvo que si los otrora militantes de esa guerrilla no habían cometido delitos de lesa humanidad, podían tener un lugar en la colectividad política que lidera, informaron en la emisora RCN Radio.

“Alguien me preguntó públicamente si este partido político le podría dar aval a un reinsertado de las Farc, entonces me sorprendió, porque si esa persona reinsertada de corazón no ha incurrido en algún delito atroz, secuestro o violación de niños, denle ese aval, porque este es un partido democrático, humanístico diseñado para el servicio de todos los colombianos”, citaron de las controversiales afirmaciones.

De hecho en redes sociales está circulando un video de la intervención del expresidente, donde reitera que se acojan a los firmantes del acuerdo de paz que han trabajando con sinceridad en la reconciliación con el país.

“Tengo que decirles esto, con todo cariño. Si hay un desmovilizado de la FARC que ha reconstruido su vida y quiere el aval del Centro Democrático denle el aval”, aseguró.

En el mismo evento, Uribe dijo que su política de Seguridad Democrática iba encaminada a la búsqueda del cese de la violencia.

“La seguridad de nuestro gobierno era un camino a la paz, lo que más celebramos fue la desmovilización de 35.000 paramilitares y de 18.000 guerrilleros”, destacaron también en RCN Radio.

En un evento con la Cámara de Comercio de Florencia (Caquetá), el expresidente señaló que su antiguo miembro de la extinta guerrilla no cometió delitos de lesa humanidad podía aspirar a un cargo de elección popular por el Centro Democrático, colectividad que lidera.

Y es que el expresidente no ha dejado de sorprender a sus seguidores con sus recientes declaraciones donde incluso a llegado a defender al actual mandatario, Gustavo Petro, como ocurrió a finales de febrero durante el foro Las Regiones Vuelven al Centro, que lidera su partido, donde solicitó que no lo señalaran de guerrillero.

“Yo voy a rogar lo siguiente: en mi presencia ningún insulto al presidente de la República. Todo lo que se quiera decir de oposición con argumentos está bien, pero ningún insulto. Nosotros tenemos un deber con este país y yo a los 70 años lo quiero cumplir”, pidió Uribe.