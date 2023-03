Once Caldas y Deportivo Cali agravan su crisis: el descenso les respira en la nuca

Deportivo Cali tiene como objetivo este año alejarse de las zonas de descenso. @Asodeporcali/Twitter

La Liga Betplay solo lleva ocho jornadas y varios equipos están amenazados seriamente por el descenso, que se define por las últimas posiciones en la tabla de promedios al finalizar 2023 y dos de los clubes involucrados son Once Caldas y el Deportivo Cali.

Se trata de dos de los conjuntos más prestigiosos del fútbol colombiano en su historia, con títulos de liga y el Blanco Blanco es uno de los cafeteros que ganó la Copa Libertadores, junto con Atlético Nacional, en la edición de 2004 contra Boca Juniors.

Por esa razón es muy preocupante para los aficionados de Cali y Once Caldas que los clubes estén amenazados por el descenso y no hagan una buena campaña para mejorar la situación, tienen nóminas muy flojas y entrenadores reconocidos que arrancaron un proceso complejo.

La larga crisis manizaleña

Desde 2019 Once Caldas pasa por una profunda crisis deportiva porque no ha clasificado a la fase final de la Liga Betplay, torneo en el que actualmente viene en la decimotercera posición con solo ocho puntos y su último encuentro fue derrota 1-0 frente al Pasto en Manizales el 13 de marzo.

Se alejan de los primeros clasificados el Cali y Once Caldas, concluidas las ocho jornadas. Imagen Dimayor

Desde malas contrataciones, entrenadores que no dieron el mismo rendimiento de Hubert Bodhert cuando tomó el mando del club entre 2018 y 2021, falta de presupuesto para armar una mejor nómina y una afición que ya no siente el mismo cariño por el equipo, son algunas de las razones del pésimo momento del Blanco Blanco.

Con la llegada de Pedro Sarmiento como entrenador, acompañado de su asistente Hernán Darío Herrera, el objetivo este semestre en el Once Caldas no es solo salir de las últimas posiciones en el descenso sino romper una racha de tres años y medio sin llegar a los cuadrangulares.

Cali no levanta cabeza

Si en los lados del Once Caldas llueve, el el Deportivo Cali no escampa y las cosas ya no parecen tan favorables para el entrenador Jorge Luis Pinto, quien solo suma una victoria en siete partidos y el descenso ya lo acecha en 2023, pese a que el tema solo iba a ser grave en 2024.

Desde que superó al Tolima por 2-1, el 26 de febrero, el conjunto Azucarero lleva tres juegos sin sumar de a tres puntos, dos derrotas y un empate, y la afición ya le está reclamando al entrenador no solo por la mala conformación de la nómina sino por su falta de autocrítica en las ruedas de prensa.

“No me ha pasado por la cabeza irme del Deportivo Cali, sueño y creo en mi trabajo y estoy confiado en que podemos corregir los errores”, dijo Pinto durante sus declaraciones tras la igualdad 1-1 contra el Bucaramanga el sábado 11 de marzo en el estadio Palmaseca.

Pasto y Chicó toman ventaja

Cali y Once Caldas se han hundido tanto en la tabla del descenso que después de la octava jornada de la Liga Betplay 2023 aparecen dos clubes, considerados chicos, que los superaron en puntos y se encaminan a salvar la categoría al finalizar la temporada.

El primero de ellos es Deportivo Pasto, que tuvo doble premio porque superó 1-0 al cuadro manizaleño en el estadio Palogrande el 13 de marzo y aprovechó que Deportivo Cali empató 1-1 con el Bucaramanga en Palmaseca el 11 del mismo mes.

Deportivo Cali y Once Caldas siguen mal en la tabla del descenso. Imagen Dimayor

Luego está el Boyacá Chicó, equipo que regresó a la máxima categoría para 2023 y realiza una campaña impresionante: tercero con 13 puntos, no ha perdido ningún partido de local y en la tabla de promedios ocupa el primer puesto con una cifra de 2,17.

Lo que juega a favor de Once Caldas y Cali es que siguen lejos de los conjuntos que están más comprometidos con el descenso como Huila, Unión Magdalena y Alianza Petrolera, clubes que tampoco mejoran su imagen en el fútbol colombiano.