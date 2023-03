Gustavo Petro se aburrió de que en Colombia no se aplique la Ley de Emergencias

Gustavo Petro en la puesta en servicio de la ruta alterna provisional entre Cauca y Nariño denominada “Conexión vía Panamericana” en Rosas (Cauca).

Bastante irritado y molesto se mostró el presidente Gustavo Petro en parte de su intervención en la puesta en servicio de la ruta alterna provisional entre Cauca y Nariño denominada “Conexión vía Panamericana” en Rosas (Cauca) porque en esta oportunidad, y al parecer en ninguna otra, se aplicó la Ley de Emergencias, que se aprobó en 2012.

Te puede interesar: Gustavo Petro aseguró que el narcotráfico mata más gente en Ecuador que en Colombia: “Nos tienen miedo”

La misma, tiene como finalidad reglamentar las medidas preventivas y las acciones correctivas que se podrán tomar en caso de presentarse un desastre que pueda llegar a considerarse calamidad pública y, de acuerdo con el mandatario, se teme aplicar.

“Lo que creo que está pasando en las diferentes regiones, en las diferentes épocas con los damnificados por algo climático, en este caso en el que se conjugaron las lluvias con la falla geográfica, es que no se está aplicando la Ley de Emergencias. Hay un temor reverencial a aplicarla”, aseguró.

Anotó que se aplican los mecanismos ordinarios que se usarían si no hubiera emergencia, pero no se aplican los mecanismos extraordinarios por los cuales se decreta la emergencia.

“Para eso se hizo una ley, aprobada en el 2012, precisamente después del desastre de las inundaciones entre el 2010 y 2012, que fueron tenaces. Si esa ley no se aplica, no creo que haya rapidez en solucionar los problemas de los damnificados. La ley hay que aplicarla. Para eso se hizo. No estamos evadiendo la ley o rompiendo la ley. Es al contrario, el presidente está pidiendo que se aplique la ley”, manifestó.

Subrayó que lleva repitiendo esto hace meses y cree que si la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres (Ungrd ) no logra que todos los funcionarios, los de base que están en el territorio, no se aprendan en la cabeza la ley, no la trabajan cotidianamente, la estudian, la ensayan, no pasará nada a favor de los damnificados.

Ley no ha sido estrenada

Por esto, durante la intervención pidió al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que investigue si la ley aprobada en 2012 hoy no ha sido estrenada.

“No la han estrenado. Llevamos 11 años de la ley. Eso tiene unas razones y algún día las escribiremos y las analizaremos en torno a por qué una ley con 11 años de antigüedad hecha para emergencias y para solucionar rápido los problemas no se ha aplicado desde que se expidió. Hay intereses que lo impiden, dentro del Gobierno y fuera del Gobierno”, aseveró con molestia el presidente colombiano.

Puntualizó que asumirá este tema personalmente, porque “la verdad me aburrí”. Señaló que le da pena andar de sitio en sitio con personas muy sacrificadas, inundadas y sin casas.

Te puede interesar: Variante a la vía Panamericana en Rosas, Cauca volvió a entrar en funcionamiento: estas son las restricciones

Dijo que se debe reubicar a la gente y tienen que vivir mejor que como estaban antes, lo cual es un tema pendiente y por eso aún no se puede cantar victoria tras la puesta en servicio de la ruta alterna provisional entre Cauca y Nariño.

Lo que deben priorizar el Banco Agrario y la Colombia Humana

Manifestó que el Banco Agrario tiene que priorizar la emergencia y que existen las opciones de condonar deudas y generar subsidios, pero no se prioriza.

Te puede interesar: Jorge Enrique Robledo criticó al Pacto Histórico por escándalo de Nicolás Petro: “Muy pernicioso para Colombia que los partidos no respondan por sus jefes”

De la misma manera, hizo una autocrítica a su gobierno.

“En un gobierno en el que nosotros hablamos de Colombia Humana o de gobierno progresista primero se pone a los seres humanos y no ha sido aquí el ejemplo”, sostuvo.

Según él, mirando lo que pasaba en los años anteriores, ve que eso ha sido así siempre.

“Es como si los gobiernos se olvidaran de las personas. Pudimos hacer el pavimento rápido para que pasen las mercancías, pero no hemos resuelto el problema de los seres humanos”, enfatizó.