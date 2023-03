Cintia Cossio explicó cómo es su relación con Jenn Muriel, la ex de Yeferson Cossio: “No soy una arpía”

Jennifer Muriel, Yeferson Cossio y Cintia Cossio

A través de sus redes sociales, Cintia Cossio respondió preguntas de sus seguidores relacionadas con Jenn Muriel, la exnovia de su hermano Yeferson Cossio. Los cuestionamientos surgieron a raíz de que las dos mujeres eran muy unidas hasta que la pareja terminó su relación, desde entonces no se les ha vuelto a ver juntas y algunos creen que se llevan mal.

En su cuenta oficial de Instagram la influenciadora abrió la cajita de preguntas a sus más de seis millones de seguidores, quienes en esta ocasión se enfocaron en hacerle preguntas relacionadas con su hermano, el también influenciador Yeferson Cossio. Una de las preguntas que más se difundió en portales de entretenimiento fue “¿Aún hablas con la ex de Yeferson?”, cuestionó un seguidor haciendo referencia a Jenn Muriel.

Por primera vez, Cintia Cossio se refirió a su excuñada, pues anteriormente había señalado a los internautas que dejaran de preguntarle por la ruptura de su hermano porque no era un tema del que ella quisiera hablar. La joven de 26 años fue clara al señalar que ya no se habla con Jenn Muriel, pero aclaró rápidamente que “no ocurrió nunca nada malo”.

Así respondió Cintia Cossio cuando le preguntaron por Jenn Muriel (@Rechismes)

Según explicó Cintia Cossio en su respuesta, su relación con Jenn Muriel terminó el mismo día que la creadora de contenido se separó de Yeferson Cossio, pues por su parte prefiere también cortar su relación con ella para no tener malentendidos con su hermano. “Soy el tipo de cuñada e hijastra que mientras estás en la relación con alguno de mis hermanos o con mi madre, estaré para ellos”, recalcó la mujer.

Agregó que “nunca seré una arpía, por el contrario, creo que tengo el don de dar y ayudar. Siempre la doy toda por los de mi círculo”; sin embargo, cuando estas personas dejan de ser parte de su círculo cercano, así mismo ella deja de tener relacionamiento con ellos. “En el momento en que terminan, yo también corto porque el hecho de seguir ahí, da pie para malentendidos entre ambas partes”, concluyó sobre el tema.

En otro apartado de su respuesta señaló que actualmente no se habla con ninguna expareja de sus hermanos o de su mamá, no porque tenga problemas con ellos, sino porque “no me gusta involucrarme en la vida sentimental de nadie, de hecho, nunca opino sobre sus relaciones, eso no es de mi incumbencia”.

También le cuestionaron si ella era una hermana celosa con el famoso creador de contenido y Cintia Cossio dio dos versiones. En la primera, haciendo referencia a las relaciones amorosas de su hermano, señaló que no y que, de hecho, siempre trataba de llevarse bien con las novias de Yeferson y “siempre que pueda ayudar en algo, lo hago con mucho amor”. Pero en la segunda señaló que sobre lo que no había discusión es que ella es “su persona favorita .. y me enojo si veo que me trata de cambiar”.

La nueva novia de Yeferson Cossio

Aunque Carolina ya había publicado en diciembre pasado un video junto a Yeferson Cossio, esta es la primera foto que hace pública en sus perfiles y que deja en evidencia su amorío | Foto: Instagram @carolinagomezec_

Tras más de 10 meses de su separación con Jenn Muriel el famoso paisa fue sorprendido con su nueva novia en una publicación de Instagram y recibió críticas por la edad y apariencia de su nuevo amor. Se llama Carolina Gómez y, según su cuenta de Instagram, está radicada en la ciudad de Medellín. Además, en un video que la joven colgó en su cuenta de Tiktok el 11 de febrero del 2022 aseguró que, en aquel momento, tenía 18 años.

“Él”, escribió Carolina Gómez como descripción a la instantánea en la que se ve junto a Yeferson Cossio, quien le comentó: “Muñequita”. Fue entonces cuando una gran cantidad de usuarios, en su mayoría hombres, comenzaron a despacharse en contra de la mujer y cuestionaron, incluso, su apariencia física.

“¿Esa no fue la muñeca inflable que su hermana le regaló al esposo?”, “cambió Rolex por Casio”, “me quedó con Jenn Muriel, esa sí es una verdadera mujer”, “no entiendo la gente por qué crítica tanto, ¿será porque él tiene todo lo que ellos no?” y “si ustedes no tienen una mujer que esté al menos la mitad de buena que Carolina, por favor abstenerse de comentar estupideces”; son algunos de los mensajes que desató la publicación.