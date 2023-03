“Bolillo” Gómez sería el reemplazo de Arturo Reyes en el Junior de Barranquilla

El extécnico de Honduras llegaría mañana a la Arenosa para firma con su nuevo equipo. EFE/Humberto Espinoza

El Junior de Barranquilla es último en la Liga BetPlay Dimayor con seis puntos y -2 en la diferencia de gol tras su última caída 2-1 en condición de local ante Envigado. El resultado en el Metropolitano ante la Cantera de Héroes significó la salida del banquillo técnico de Arturo Reyes.

Hasta hace unas horas era un hecho que el reemplazo de Arturo Reyes era Reinaldo Rueda, sin embargo, de acuerdo con la información en el programa El VBAR Caracol, el alto costo del vallecaucano llevó a la dirigencia barranquillera a cambiar de dirección y ahora el elegido sería Hernán Darío Bolillo Gómez.

El periodista Fabio Poveda afirmó durante la emisión del programa Blog Deportivo de Blu Radio, que el entrenador de 67 años firmará contrato en las próximas horas con el Tiburón. “Mañana, por este miércoles, estará aterrizado en la ciudad de Barranquilla el profesor Hernán Darío Gómez. Vendrá a firmar su contrato con Junior”.

Tal cual como lo manifestó Fuad Char a la prensa barranquillera, el ex Atlético Nacional era el favorito de las directivas, no obstante, los números no cuadraron en las finanzas del Junior contrario a las pretenciones de Hernán Darío Gómez que tendrá una ardua tarea para enderezar el camino en la liga del cuadro Tiburón. “Me gustaría Rueda, pero tiene unas cifras bastante gordas”.

Cabe recordar que antes del comienzo de la Liga BetPlay Dimayor, Bolillo Gómez fue oficialmente presentando en Atlético Bucaramanga, aunque se fue la dirección técnica del conjunto Leopardo sin dirigir un solo partido, todo indica que el antioqueño tuvo diferencias con la dirigencia bumanguesa.

Recorrido de Hernán Darío Gómez

Nació un 3 de febrero de 1956 en Medellín es el segundo hijo de María Teresa Jaramillo y del arquitecto Hernán Gómez Agudelo. Bolillo es hermano del exjugador Gabriel Jaime Barrabás Gómez que también se ha desempeñado en la dirección técnica.

