Reemplazo de Arturo Reyes en el Junior saldrá entre un colombiano, un argentino y un uruguayo

El entrenador samario solo ha ganado con el Junior de Barranquilla. @juniorclubsa

Un inicio de semana complicado tuvo Junior de Barranquilla tras la caída por la fecha ocho de la Liga BetPlay Dimayor ante el Envigado, que lo superó 2-1 en el Metropolitano con anotaciones de Henry Mosquera y Juan Zapara, mientras que por el Tiburón descontó de tiro libre Juan Fernando Quintero.

Con la derrota frente a la Cantera de Héroes, los dirigidos por Arturo Reyes se ubican en la última posición del campeonato con seis puntos y -2 en la diferencia de gol. Sumado a los malos resultados en la liga, el Junior quedó eliminado en la fase previa de Conmebol Suramericana ante el Deportes Tolima.

Desde que tomó las riendas del Junior de Barranquilla en noviembre de 2022 para reemplazar al uruguayo Julio Avelino Comesaña, Arturo Reyes ha tenido el 18,18% de rendimiento en 11 partidos con un saldo de siete derrotas, tres empates y una victoria.

Ante este panorama la continuidad del samario de 53 años en el banquillo del cuadro Rojiblanco no está asegurada, pese a sus intenciones de enderezar el camino como lo dejó claro en la rueda de prensa posterior a la derrota en condición de local ante Envigado.

“Es una decisión que tienen que tomar los directivos, estoy trabajando y me siento con fuerza para hacerlo, espero y aspiro poder revertir la situación”.

Por su parte, Fuad Char afirmó a los medios de comunicación que evaluarán la situación de Reyes para luego tomar una decisión, eso sí, no dio detalles del reemplazo del entrenador pese a los nombres que se han filtrado a la prensa en las últimas horas.

Candidatos para reemplazar a Arturo Reyes en Junior

Reinaldo Rueda

El último trabajo de Rueda fue como entrenador de la selección Colombia. Foto: AFP

No es nuevo que el nombre del vallecaucano esté relacionado con el Junior de Barranquilla, dado que hace semanas se viene hablando de que es el preferido por los Char para tomar las riendas del equipo y pelear por el título de la liga que es la única competencia que le resta además de la Copa Colombia.

De hecho, el periodista de ESPN Francisco Pacho Vélez informó que el ex Atlético Nacional está muy cerca de ser confirmado como nuevo timonel del Tiburón. “En @JuniorClubSA anunciarían a Reinaldo Rueda como su nuevo Dt en las próximas horas. En este momento se pulen los detalles finales para su llegada”.

El vallecaucano viene de dirigir a la selección Colombia. Imagen: @Pachovelez10/Twitter

El último trabajo de Rueda en los banquillos fue con la selección Colombia a la que no pudo clasificar a la copa del mundo de Qatar 2022. Por común acuerdo el ex Flamengo de Brasil dejó el cargo el 18 de abril de 2022 y desde entonces no ha vuelto a dirigir.

En su tercera etapa en la Tricolor, Reinaldo Rueda dirigió 22 partidos con un balance de 7 victorias, 10 empates y 5 derrotas. El rendimiento global fue del 46,97%, uno de sus registros más bajos con selecciones nacionales. Cabe recordar que el técnico colombiano inició la eliminatoria al mando de Chile, donde tampoco tuvo un buen balance en términos de resultados (43,21%).

Pablo Repetto

Pablo Repetto fue finalista de la Copa Libertadores con Independiente del Valle en 2016. EFE/Juan Mabromata POOL

El uruguayo de 48 años ha estado cerca de dirigir en Colombia tras ser relacionado anteriormente con Atlético Nacional. Repetto ha tenido una dilatada carrera entre su país natal, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Bolivia y Paraguay. Su último club fue nacional de Montevideo con el que salió campeón en 2022.

Antonio el Turco Mohamed

Antonio Mohamed ha sido campeón en México, Brasil y Argentina. REUTERS/Sergio Moraes

El entrenador argentino de 52 años actualmente se encuentra sin equipo tras su paso por el Atlético Mineiro de Brasil. El Turco tiene un amplio recorrido por Argentina, México y España. El 2010 fue campeón de la Conmebol Suramericano con Independiente de Avellaneda.