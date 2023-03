Recuerdan entrevista de Nicolás Petro: “He crecido siempre con mi papá”

Nicolás Petro Burgos con su padre en un foro. Instagram.

En una entrevista exclusiva para Cambio, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, aseguró no haber sido parte de la crianza de su hijo mayor Nicolás Petro, quien en estos momentos se encuentra siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación, y al que en algún momento le preguntaron por la relación con su padre y declaró totalmente lo contrario a lo que fue afirmado por el presidente.

Te puede interesar: Gustavo Petro ya había solicitado que investigaran a su hijo Nicolás Petro

Hace tres años, Nicolás Petro fue entrevistado por Edgar García, allí le preguntaron por su vida política y algunos temas personales, en ese momento el hijo del mandatario colombiano afirmó haber crecido al lado de su padre, además de asegurar que había sido el responsable de la campaña de este en la zona caribe durante las elecciones, lo que sería una contradicción a las palabras de Gustavo Petro, ya que Nicolás afirmó en esa entrevista sentirse criado políticamente por el presidente.

“Él tenía una aspiración al Senado en ese entonces y, bueno, mira, crecí al lado de eso, he crecido siempre con mi papá y he estado con él en sus luchas políticas, en todas las campañas, siempre al lado de él, en las tarimas organizando. Por ejemplo, hace un año, más de un año, yo fui el responsable de la campaña Petro Presidente en el Caribe”, aseguró en ese momento Nicolás Petro.

Te puede interesar: María Isabel Urrutia podría ser llamada por la Fiscalía General de la Nación

El mandato de Gustavo Petro se ha visto afectado en las últimas semanas tras los múltiples escándalos en los que se han visto implicados algunos de sus gabinetes y hasta su propia familia, el principal de ellos tras las denuncias de su exnuera Day Vásquez, quien afirmó para Semana que Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario, había recibido grandes sumas de dinero durante la campaña presidencial, esto por parte del exnarcotraficante Santander López Sierra y el ‘Turco’ Hilsaca.

Frente a esto le preguntaron al presidente colombiano por la crianza e infancia de Nicolás, a lo que el mandatario respondió afirmando que él no había sido parte de la crianza de su hijo, asegurando que tras la desmovilización del M-19 ya tenía otra relación sentimental, mientras su hijo se había criado y estudiado en otro lugar.

Te puede interesar: Gustavo Petro aplaza su visita a Soacha para el 10 de marzo

“Yo me separé de mi hijo y de Katia. Empecé a caminar en soledad los caminos de la clandestinidad. Hasta que vino la desmovilización del M-19 en el 90. En ese año, él todavía era un niño. Pero yo ya había hecho una vida sentimental aparte. Y no nos volvimos a encontrar realmente. Él se crío en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo críe, esa es la realidad. Es una sensación extraña. Digamos que es un reencuentro que tiene una especificidad, yo tenía ya una vida política, relativamente brillante, llamémosla así, fulgurante, en medios, etcétera”, fue la respuesta del presidente colombiano cuando se le preguntó por la crianza de su hijo mayor.

Nicolás Petro fue uno de los pilares de la campaña de Gustavo Petro, estando juntos en varios eventos públicos principalmente en la zona caribe, por lo que, a pesar de distanciarse en estos momentos de su hijo, el mandatario también confirmó tener conocimiento previo de las denuncias de Vásquez, este aseguró haber hablado con su hijo e indicó que no había mencionado nada antes porque creía que solo se trataba de problemas en la separación.

“Yo hablé con Nicolás sobre los rumores, me negó todo, ya estaba separado y después hablé con Day, que no me contó todo lo que ha aparecido en la prensa, pero es más o menos en esa línea. Era una separación, yo no quise interferir en eso, no me gusta, nunca en mis debates políticos me he metido en la vida íntima de nadie”, aseguró el presidente Gustavo Petro.

Las palabras del mandatario no cayeron bien a la opinión pública, por lo que recibió múltiples críticas en las que se aseguraba que el presidente buscaba separarse de su hijo debido al escándalo en el que este se ha visto envuelto, a lo que desde su cuenta de Twitter Gustavo Petro respondió, afirmando que lo dicho durante la entrevista con Cambio era lo mismo que él había escrito en su libro: