No hay garantía de que el ELN se vaya a desarmar, aseguró el negociador de paz Sergio Jaramillo

El exnegociador de paz con las FARC Sergio Jaramillo se refirió a las conversaciones adelantadas con el ELN por parte del Gobierno Petro. Jesús Áviles - Infobae

En el marco del segundo ciclo de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional que se desarrolla en México, el negociador de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Sergio Jaramillo, se refirió a la agenda de negociación que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro con el ELN y señaló algunas de las equivocaciones que este proceso tendría.

Según Sergio Jaramillo no existe legitimidad en la negociación y señaló algunos de los dilemas en torno al proceso. El primero de ellos es la preocupación por los tiempos de diálogo y aseguró en entrevista con W Radio que “no hay evidencia de voluntad de cerrar el conflicto por parte del ELN”.

Agregó que coexiste un problema de incentivos en relación a la agenda del Gobierno en donde el organismo no va a usar la fuerza para presionar la mesa y ahora dejan al Ejército de Liberación Nacional en el paraíso, ya que no están siendo perseguidos.

Del mismo modo, explicó que la finalidad del Ejército de Liberación Nacional se ha transformado en el marco histórico del conflicto armado en la nación, referenciado que la estrategia de la organización guerrillera no es la toma del poder, sino el trabajo con las masas para usar las armas y presionar, y sumado a esto dijo que no existe garantías de que el Ejército de Liberación Nacional se vaya a desarmar porque en el diálogo se refleja poca decisión y seguridad.

“El ELN no se compromete a nada, sino que al contrario deja las puertas abiertas para una negociación sin fin”, asimimo “Estamos ante una especie de paz armada que viola el principio sagrado de la Habana que es cerrar el ciclo entre política y armas”, formuló en el medio anteriormente citado.

Respecto a este punto, mencionó que durante el proceso de paz que se firmó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia lo que se hizo fue poner todo en el marco de lo jurídico con un decreto que no ejecutara órdenes de captura una vez se dio inicio al proceso como tal, no con anterioridad. Dicho de otra manera, para Sergio Jaramillo pausar las órdenes de captura en contra de los integrantes del ELN es un desacierto, ya que se estarían creando alicientes para que la estructura se fortalezca.

“Para nosotros la prueba de voluntad de paz es que se firme una agenda con diferentes puntos, y sobre esa base Santos levantó las órdenes de captura no antes, no de entrada (…) No es una buena idea levantar órdenes de captura sin antes saber que hay voluntad de paz”.

También mencionó al manejo que se dará al Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano, “su presencia en ese país es mucho más amplío y sin un compromiso de Venezuela claro de que empujarán al ELN esto no funcionará”.

Igualmente el funcionario generó un balance de las conversaciones adelantadas por el Gobierno de Juan Manuel Santos que dio paso a la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia los cuales en palabras de él mismo; se desarmaron ocho meses después de comenzar el proceso. En contradicción mencionó que el Gobierno de Gustavo Petro se ha comprometido en totalidad con el Ejército de Liberación Nacional, y que esta estructura no está dando prácticamente nada de su parte.

Durante la conclusión de su diálogo afirmó que el Gobierno Nacional cuenta con dos ventajas; la primera de ellas es que el proceso hasta ahora dio inicio y la que le sigue es que tanto el presidente Gustavo Petro como la vicepresidenta Francia Márquez son cercanos a la comunidad y deben brindarle seguridad a la misma.