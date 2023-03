Los polémicos humoristas de Fuck News se le “voltearon” a Gustavo Petro: “Venga, concéntrese en Colombia, que aquí estamos paila”

Los humoristas fueron de los generadores de contenido digital que apoyaron a Gustavo Petro durante su campaña presidencial en el 2022. @fucksnewsnoticreo. Instagram

Camilo Sánchez y Camilo Pardo ‘El Mago’, son reconocidos comediantes que se han viralizado por pesadas burlas como la realizada a Valentina Trespalacios, en el caso del homicidio presuntamente cometido por el norteamericano John Poulos. Pero ambos humoristas que se han caracterizado por su estilo ácido también fueron relevantes durante el año pasado en las redes sociales.

La pareja de comediantes en su programa ‘Fucks News’, formato en el que se dedican a realizar bromas de las noticias de la actualidad nacional, fueron férreos seguidores de Gustavo Petro a lo largo de su campaña presidencial del 2022, inclusive se les vio bastante emocionados con la victoria del candidato del Pacto Histórico.

Pero siete meses después del triunfo de Gustavo Petro, ambos humoristas demostraron su decepción frente a la ejecución que ha tenido el proyecto presidencial del líder de izquierda. Uno de los aspectos criticados fueron los constantes choques que ha suscitado el presidente Petro con mandatarios extranjeros, siendo el más reciente con Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

“Si Colombia fuera como Suiza, si aquí estuviéramos ‘rebien’, yo le diría a Petro que critique a El Salvador, a Guatemala, lo que quiera. Pero es que acá estamos en la inmunda, demasiado mal y no es necesario ponerse a ver lo que está bien o mal en otros países. Petrico, venga, concéntrese en Colombia, que aquí estamos paila”, mencionó el comediante Camilo Pardo, conocido como El Mago.

Ambos comediantes indicaron entre bromas y risas que están decepcionados debido a que el cambio que les prometieron en campaña no ha sido reflejado en los primeros meses de mandato de Gustavo Petro: “Votamos porque no fuera un corrupto, votamos por acabar con la inseguridad y el país está reinseguro, ¿qué es esta m…? (...) Votamos por el cambio y el país está igual”.

La decepción de Pirry con Gustavo Petro

Gustavo Petro el 7 de marzo cumplió siete meses de haberse posesionado como presidente de la República de Colombia y el jefe de Estado, primer mandatario de izquierda que ha tenido el país, ha afrontado una serie de eventualidades y escándalos alrededor de su gabinete presidencial e inclusive circulo familiar.

Entre las voces que han cuestionado al presidente sorpresivamente aparece la del periodista y realizador audiovisual Guillermo Prieto La Rotta mejor conocido como Pirry, quien, pese a que no se ha declarado petrista, apoyó al entonces candidato del Pacto Histórico para las elecciones presidenciales del 2022.

Pirry a través de sus redes sociales en un vídeo señaló que los motivos que lo incentivaron a votar por Petro en sus primeros meses de mandato no se han visto reflejados aún: “¿Arrepentido uno? Pues, uno votó por un cambio y unas ideas que le dijeron. Ahora, que esas ideas y ese cambio no haya sucedido, es otra cosa. ¿Por qué no han sucedido esas ideas y ese cambio? También es otra cosa”.

En uno de los apartados el periodista indicó que no solamente ha sido decepcionante el desenvolvimiento que ha tenido Petro en la presidencia sino su modo de llegar a la Casa de Nariño.

“Gran decepción del señor Petro, partiendo de las alianzas que terminó haciendo pa’ poder asegurar el poder; porque terminó haciendo alianzas con los Liberales, con Cambio Radical, con los de La U, ustedes saben. Hasta los costeños de toda la vida, no los costeños en general, yo quiero mucho a la población costeña. Digo con los políticos costeños corruptos de toda la vida”.

Pirry criticó el papel desempeñado por la primera dama, Verónica Alcocer, los polémicos nombramientos de personas sin experiencia ni capacitación para los cargos y el escándalo desatado por el hijo mayor del presidente, Nicolás Petro, quien es señalado de recibir presuntamente dineros de exnarcotraficantes.

“Está llegando a unos niveles, que además de decepcionarse de que el señor Petro saliera con muchas cosas que no esperaba, como nombrar amigos en cargos públicos, que su señora se la pase paseando en el avión presidencial. Cosas más terribles, como la investigación de corrupción de su hijo, que, si llega a dar un fallo de culpabilidad, espero que le caiga todo el castigo de la ley”, comentó en el vídeo que se ha viralizado el periodista oriundo de Tunja.

Pirry resalta que es consciente de que Colombia es un país que tiene muchas problemáticas, pero de igual manera Gustavo Petro ha demostrado comportamientos que calificó del tipo “de los políticos de toda la vida”.