Fabián Ríos y la lección que aprendió de sus hijos

A través de un video en su cuenta de Instagram, Fabián Ríos compartió un emotivo mensaje sobre la importancia de mantener una buena relación con los hijos. Crédito: @fabianrioss / Instagram

Los padres dan por hecha su relación con los hijos, desde que no les falte dinero para comprar lo que necesitan o mantener sus necesidad básicas, algunas veces no importa nada más. Ese parece no ser el caso del actor colombiano Fabián Ríos que, a través de su cuenta de Instagram, compartió un emotivo mensaje sobre las lecciones que ha aprendido de Lucía y David, sus dos hijos, y aseguró que los mismos niños son los que se encargan de guiar a los padres.

Fabián se encuentra a la espera de la nueva temporada de la exitosa novela Sin senos sí hay paraíso, en la que volverá a compartir pantalla con Carmen Villalobos y Catherine Siachoque. Pero, mientras se lanza la nueva temporada de la serie, Fabián se ha dedicado a compartir con su familia, especaialemente, sus hijos.

Y es que uno de esos momentos quedó registrado en un video que publicó en su cuenta de Instagram, @fabianrioss, donde se vio muy feliz jugando con David en la playa. El video fue acompañado con un sentido mensaje en el que aseguró que está haciendo todo lo posible por ser un padre ejemplar.

En el mensaje que acompañó al video, Fabián Ríos comentó que nunca pudo compartir con un padre biológico, por lo que mucho del conocimiento que se puede transmitir entre padre e hijo él no lo conoció, pero la vida le permitió aprender esas lecciones con la llegada de Lucía y David.

Pero para Fabián lo más importante es tener la disposición de dejarse guiar y entender que la relación con los hijos no se basa en la cantidad de cosas que se les dé, sino en la calidad de lo que los padres están dispuestos a entregar.

Entre las cosas importantes que Fabián compartió se encuentra, por ejemplo, calidad de tiempo, instantes, diversión, liderazgo y disciplina, pero para Ríos lo más importante que se le debe dar a los hijos es amor el cual, no se puede comprar en tiendas.

Para Fabián, ese amor por los hijos se debe demostrar con pequeñas cosas como sonrisas, cuidados, y sobre todo, con la calidad de tiempo que se les dedica.

“Hubiera querido de niño tener un padre que me enseñara cosas que solo se aprenden entre padres e hijos, no por eso quiero quejarme, pues Dios ha sido bueno y a pesar que no tuve un padre biológico hoy puedo aprender con mis hijos @luciariosferreira and @davidriosferreiraa a serlo, son ellos los que nos guían y está de nuestra disposición dejarnos enseñar la mejor de las lecciones que los niños no quieren grandes cosas SOLO calidad de tiempo, instantes, diversión, liderazgo, disciplina pero lo más importante amor y el amor no lo podemos comprar en tiendas, el amor se demuestra fuertemente con pequeñas cosas, sonrisas, cuidados pero sobre todo tiempo de calidad. Los amo que Dios los bendiga ❤️”, fue el mensaje que acompañó el video de Fabián Ríos y David en la playa.

Pero no es la única vez que Fabián comparte un mensaje en el que reflexiona sobre la importancia de una buena enseñanza y crianza para los hijos, en otra de las publicaciones de su Instagram, Fabián comentó que se debe tener cuidado con los niños, pues en un futuro serán los que gobiernen o destruyan el mundo.

“Cuidemos a nuestros niños acordémonos que mañana serán los que gobiernen o destruyan; depende de como los lideremos”.

Aparte de su papel en Sin senos sí hay paraíso, Fabián también se encuentra promocionando su canción Millonario sin amor, que en la plataforma YouTube cuenta con 40 mil vistas.