Continuidad de Yerry Mina en el Everton está en la cuerda floja: de qué depende

El futuro de Yerry Mina en Everton depende de los resultados deportivos del equipo. @yerrymina/Instagram.

Yerry Mina se encuentra en uno de los puntos decisivos de su carrera profesional, el tiempo donde estuvo constantemente lesionado le costó su puesto titular en el Everton y con la finalización de su contrato acercándose, sigue buscando una oportunidad para quedarse en la institución inglesa al menos por una temporada más.

A pesar de contar con la intención de continuar en el conjunto Toffee, la pelota ya no está del lado del jugador, sino de las directivas y el desenlace que pueda tener esta temporada para el equipo. Actualmente, el oriundo de Guachené es uno de los que más cobra en la plantilla del Everton, recibiendo un salario de aproximadamente 640.000 euros por mes, y en dado caso el equipo descienda a la Segunda División, tendrán que liberar a algunos jugadores para tener un buen colchón financiero.

Así lo mencionó el diario The Athletic, que aparte de la situación de Mina también mencionó a otros jugadores como Tom Davies o Andros Townsend, que están recibiendo un salario bastante alto cuyo pago no sería posible mantener en la categoría inferior a la Premier League:

“Yerry Mina, Abdoulaye Doucoure, Tom Davies, Andros Townsend, Seamus Coleman, Asmir Begovic y Andy Lonergan no tienen contrato este verano. También se deben tomar decisiones sobre los jugadores de préstamo Conor Coady y Ruben Vinagre. Sería una gran sorpresa si este último se quedara. Incluso perder a Mina y Davies daría como resultado un ahorro estimado de alrededor de £ 150,000 por semana. Doucoure llevaría esa cifra por encima de las 200.000 libras esterlinas”

Es importante resaltar que a día de hoy, aparte de buscar su renovación, la esfera de Yerry o él mismo ya tiene permitido negociar con otros equipos. Esto según el apartado número 3 del artículo 18 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, el cual establece la libertad de negociación a un jugador cuando a este le queden seis meses o menos en su contrato:

“Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses. Cualquier violación de esta disposición estará sujeta a las sanciones pertinentes”.

Por el momento, según The Athletic, Mina todavía no se ha podido sentar con las directivas del club para buscar una extensión de su contrato, ya que estas están enfocadas en conseguir la firma de renovación de su guardameta Jordan Pickford y el mediocampista ofensivo Alex Iwobi:

“Everton priorizó el nuevo acuerdo hasta 2027 para Pickford para proteger uno de sus principales activos y evitar que otros clubes puedan robarlo por un precio por debajo del valor en el verano. En términos de esa ‘protección de tarifas’, su próxima prioridad es intensificar las conversaciones con Iwobi y sus representantes sobre la extensión de su contrato actual más allá de junio de 2024″

Así las cosas, el colombiano tiene la situación ‘de cabeza’ para continuar en el equipo y el no poder contar con constantes minutos de juego no mejora el panorama general. Desde que Sean Dyche tomó las riendas del equipo a inicios de febrero, Mina no ha jugado un solo minuto.

Desde que Dyche fue contratado el Everton ha enfrentado al Arsenal, Liverpool, Leeds United, Aston Villa, Arsenal de nuevo, Nottingham Forest y Brentford. En ninguno de estos encuentros el técnico le dio la oportunidad de jugar a Mina y si la situación avanza de esta manera, será mejor para él comenzar a mirar nuevos horizontes donde tenga más participación y más prioridad en el equipo titular.