Pirry cuestiona al Gobierno Nacional: “Uno votó por un cambio y por unas ideas que le dieron”

Pirry, periodista y presentador colombiano. Foto: Instagram @pirryoficial

Gustavo Petro el 7 de marzo cumplió siete meses de haberse posesionado como presidente de la República de Colombia y el jefe de Estado, primer mandatario de izquierda que ha tenido el país, ha afrontado una serie de eventualidades y escándalos alrededor de su gabinete presidencial e inclusive circulo familiar.

Entre las voces que han cuestionado al presidente sorpresivamente aparece la del periodista y realizador audiovisual Guillermo Prieto La Rotta mejor conocido como Pirry, quien, pese a que no se ha declarado petrista, apoyó al entonces candidato del Pacto Histórico para las elecciones presidenciales del 2022.

Pirry a través de sus redes sociales en un vídeo señaló que los motivos que lo incentivaron a votar por Petro en sus primeros meses de mandato no se han visto reflejados aún: “¿Arrepentido uno? Pues, uno votó por un cambio y unas ideas que le dijeron. Ahora, que esas ideas y ese cambio no haya sucedido, es otra cosa. ¿Por qué no han sucedido esas ideas y ese cambio? También es otra cosa”.

En uno de los apartados el periodista indicó que no solamente ha sido decepcionante el desenvolvimiento que ha tenido Petro en la presidencia sino su modo de llegar a la Casa de Nariño.

“Gran decepción del señor Petro, partiendo de las alianzas que terminó haciendo pa’ poder asegurar el poder; porque terminó haciendo alianzas con los Liberales, con Cambio Radical, con los de La U, ustedes saben. Hasta los costeños de toda la vida, no los costeños en general, yo quiero mucho a la población costeña. Digo con los políticos costeños corruptos de toda la vida”.

Pirry criticó el papel desempeñado por la primera dama, Verónica Alcocer, los polémicos nombramientos de personas sin experiencia ni capacitación para los cargos y el escándalo desatado por el hijo mayor del presidente, Nicolás Petro, quien es señalado de recibir presuntamente dineros de exnarcotraficantes.

“Está llegando a unos niveles, que además de decepcionarse de que el señor Petro saliera con muchas cosas que no esperaba, como nombrar amigos en cargos públicos, que su señora se la pase paseando en el avión presidencial. Cosas más terribles, como la investigación de corrupción de su hijo, que, si llega a dar un fallo de culpabilidad, espero que le caiga todo el castigo de la ley”, comentó en el vídeo que se ha viralizado el periodista oriundo de Tunja.

Pirry resalta que es consciente de que Colombia es un país que tiene muchas problemáticas, pero de igual manera Gustavo Petro ha demostrado comportamientos que calificó del tipo “de los políticos de toda la vida”.

“Claro, es que esto no es un jardín de rosas y Colombia es un país muy complicado. Y, aparte de las grandes decepciones que uno ha encontrado en el señor Petro, que resultó tener muchas más cosas de los políticos de toda la vida de lo que uno se imaginaría, y que ahora lo pueden ligar con muchas cosas que él mismo denunciaba cuando era congresista, pues la verdad es muy decepcionante para uno como colombiano”.

Como reflexión, Pirry concluyó que lo único que desean es equidad y transformación de los habituales comportamientos políticos además de señalar de manera irónica que se va a volver ‘como los tibios’.

“¿Arrepentido o no arrepentido? Uno votó por una idea y, tristemente en Colombia, en las elecciones terminamos no votando por alguien sino votando contra el otro. Que, en teoría, es peor. Si hubiera elecciones, otra vez, mañana. Por la ‘ultraderecha’ no votaría, es más, después de esto que está sucediendo en Colombia, me voy a volver como ‘los tibios’ y ya”.

A continuación, el vídeo de Guillermo Prieto La Rotta ‘Pirry’: