Elianis Garrido también habla en contra de las palabras de Carolina Cruz

La presentadora de 'Lo Sé Todo' se refirió a comentarios de su colega Carolina Cruz sobre la explantación mamaria y contó una experiencia de vida propia

Carolina Cruz es una de las presentadoras más conocidas en el país y se ha vuelto blanco de una polémica por sus más recientes declaraciones que dio en Día a día en donde se refirió a la explantación mamaria (retiro de implantes de seno).

Te puede interesar: Críticas a Carolina Cruz por polémico comentario: “Se sacó las puchecas y quedó como un hombre”

“Ni más faltaba, yo estoy a favor que la mujer esté sana, que se sienta bien, que se vea linda y femenina completamente, pero a mí lo que no me parece que es llevadero ni correcto, es que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema y sutanita, entonces se volvió una moda y entonces todas empezaron a sacar citas médicas”. Estas menciones se relacionaron a un especial televisivo en el que conocedores y reconocidas figuras como la presentadora Alejandra Giraldo, se encontraban presentes.

Además de esto añadió: ‘no, entonces por eso es mi depresión, eso lo que yo tengo’. Entonces pues me sacó las ‘puchecas’, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible”.

Te puede interesar: Lorena Meritano respondió a Carolina Cruz con imagen de su explantación mamaria

Estos comentarios generaron críticas por parte de algunos de los invitados en el programa, en especial por Alejandra Giraldo, quien contrario las afirmaciones generadas por la vallecaucana al señalar que la explantación mamaria no debe ser calificada como un procedimiento que sigue las ‘modas’.

“Creo que caer y calificar en que la explantación se volvió una moda de verdad es volver muy leve el tema, muy superficial. No creo que por moda una persona se someta a una cirugía, a un dolor, cicatriz, no creo”, dijo Giraldo ante las cámaras.

Según dijo, quienes mayor responsabilidad tienen en la difusión de estos temas son los influenciadores y las figuras públicas | Video: 'Día a día' en vivo

Tras estas críticas la exprotagonista de Novela, Elianis Garrido, se refirió al suceso, durante la emisión del programa de entretenimiento, ‘Lo Sé Todo’, en su intervención dio a conocer su opinión al respecto y afirmó que ella se sometió a la mastopexia de reducción de busto por decisión propia.

Te puede interesar: Norma Nivia se pronunció respecto a las polémicas declaraciones de Carolina Cruz

“Siento que quizás se está descontextualizando, hay palabras muy hirientes y fijas con comentarios sobre si una mujer queda plana como un hombre al hacerse este procedimiento. Yo te voy a decir algo, yo tengo cicatrices que muchos pueden decir que son horribles, porque yo me hice una mastopexia de reducción, la cual fue una decisión mía, pues no me sentía guapa y me dejé llevar por la moda.”, expresó la presentadora.

Elianis Garrido, mencionó que 20 años atrás tomó la decisión de seguir el movimiento de usar prótesis grandes en sus senos, que luego le trajeron graves problemas de salud, como, por ejemplo, la pérdida de la mitad de sus glándulas mamarias y el nacimiento de un tumor que, por suerte, no resultó ser cancerígeno.

La modelo barranquillera concluyó diciendo que aceptaba las cicatrices que le quedaron en su cuerpo por someterse a este tipo de procedimiento y, que, si en algún momento tiene que explantar sus prótesis, lo hará sin ningún problema, pues para ella la salud va por encima de cualquier modismo o vanidad.

Extracción de Prótesis Mamarias, un cambio corporal definitivo. @topdoctors.com

De que se trata la explantación mamaria

Es importante tener en cuenta que la explantación mamaria es un procedimiento quirúrgico para retirar los implantes de los senos, esta se puede generar por insatisfacción estética, problemas de salud o decisión personal.

Para la cirugía se realiza una incisión por medio de la cual se extrae el implante dentro de la cápsula que lo rodea para remover cualquier tejido que esté asociado con el mismo. De esta manera se evita cualquier tipo de contaminación en caso de que se presente algún tipo de derrame del silicón o ruptura del implante. Posteriormente, se procede a realizar la reconstrucción del seno.

Razones por lo que se retiran los implantes

Una de las principales razones por las que se solicita esta intervención quirúrgica es porque las mujeres no se sienten cómodas al ver sus senos con implantes, ya que no brinda la apariencia que esperaban, y solicitan el retiro de los injertos.

En algunos casos, mujeres que se han realizado una cirugía de aumento mucho tiempo atrás suelen tener implantes envejecidos y con ello las mamas pueden lucir caídas, en estos casos al terminar la explantación o retiro, se puede complementar con una Mastopexia para reconstruir el seno.

Cabe mencionar que algunas enfermedades autoinmunes o complicaciones médicas asociadas a los implantes deben conducir al procedimiento inmediato de retiro de los implantes, y este proceso debe ser acompañado de un profesional calificado.