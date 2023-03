Ejército da a conocer la liberación de un hombre secuestrado por el clan del Golfo en Antioquia

Ejército liberó a hombre que fue secuestrado por el clan del Golfo

Durante los últimos días, el Clan del Golfo ha sido protagonista de varias noticias, pues pese a que fue uno de los grupos que acepto a comienzo del 2023 un cese de fuego con el Gobierno, las hostilidades no han parado. Este 12 de marzo, fue protagonista debido a que la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, en coordinación con la Policía Nacional, dieron a conocer que tras un operativo lograron la liberación de un ciudadano que se encontraba secuestrado, al parecer por este grupo armado organizado.

De acuerdo con la información, el hecho se registró en el municipio de Cáceres, Antioquia. Según señalaron las autoridades, el hombre liberado fue encontrado con varias heridas en su cuerpo e incluso, les contó a las autoridades que los miembros del grupo de narco-paramilitar le habían manifestado que sería asesinado.

“Fue encontrado con golpes en todo su cuerpo, desorientado, amarrado de pies y manos con cuerdas y cables, las cuales disminuían la circulación de sangre, de igual manera se encontró en pésimas condiciones de salubridad”, mencionaron los uniformados.

Tras la liberación de la víctima, a la que no se le conoce su identidad, se dio a conocer que fue llevado con su familia en el corregimiento Guarumo, donde por estos días la violencia se ha exacerbado a causa del paro minero, que se presume fue infiltrado por el clan.

“La víctima, que llevaba varios días privado de su libertad, se encuentra en casa con sus familiares y amigos, retomando su vida con total normalidad”, puntualizó la institución.

Recordemos que, en el contexto, el Gobierno nacional ha mencionado que hasta que no cese la violencia no se retomarán las conversaciones, incluso, mediante su cuenta de Twitter, el presidente, Gustavo Petro mencionó que esta es la muestra de que el grupo armado no tiene verdadera voluntad de paz.

“Si el clan del golfo está detrás de los bloqueos, entonces no quiere la paz como dijo. La paz implica el desmantelamiento de las economías ilegales”, escribió en su cuenta oficial de Twitter, por donde además ha extendido una reflexión sobre las estructuras armadas con estas características: “El clan del golfo es heredero de las estructuras paramilitares del Urabá, por ello fue creado por el mismo estado, pero cobró autonomía con el narcotráfico y la minería ilegal. Actúa sobornando funcionarios y con el terror sobre la población”.

Por otro lado, se han denunciado por redes sociales otras de las violencias que se han extendido; además, de dejar sin abastecimiento algunas zonas del país, tanto de alimentos como de medicamentos, en video quedó el momento en que tras quemar algunas ambulancias comenzaron a jugar con las camillas de estas.

También, los manifestantes han atacado a los miembros de las fuerzas públicas, incluso, la revista Semana denunció que personas que se encontraban en el lugar intentaron prender fuego a los soldados. Según el reporte, los manifestaste de la zona encerraron a los miembros del Ejército en un círculo y procedieron a prender fuego al pasto para tratar de que la candela los dejara encerrados hasta poder quemarlos.

Sin embargo, por fortuna, los miembros de la Fuerza Pública lograron controlar las llamas y evitar una tragedia en el lugar, ya que en la zona había casas donde se encontraban otras personas que podría haber salido lesionadas. De acuerdo con relato de los militares, en el lugar donde ocurrió el atentado contra sus vidas, además de ellos había una recién nacida y otros dos menores de edad.