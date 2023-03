Juanita Gómez cuestionó a Carolina Cruz por su polémico comentario sobre la extracción mamaria

La periodoista señaló a la presentadora vallecaucana de "falta de empatía" y "criterio" por sus declaraciones

Carolina Cruz sigue siendo blanco de críticas luego de que en el programa matutino ‘Día a Día’, del que es presentadora, diera a conocer una polémica opinión sobre las mujeres que deciden retirarse los implantes mamarios por cuestiones de salud. Varias famosas han salido a corregir a la vallecaucana e insistir en la importancia de estar atentas a los síntomas del síndrome de Asia en caso de tener siliconas.

Una de las más recientes críticas a la modelo Carolina Cruz la realizó la periodista Juanita Gómez, quien por muchos años hizo parte del equipo de Noticias Caracol. “Esto se está haciendo viral por las razones incorrectas”, expresó Gómez en un video que publicó en su perfil de TikTok y en el que citó el momento en el que la presentadora se refiere a la explantación mamaria como una “moda”.

Juanita Gómez señaló a Carolina Cruz de tener “falta de empatía”, pues en el momento en el que hizo sus comentarios estaban en el estudio dos invitadas que contaron sus historias con el síndrome de Asia y los motivos que las habían llevado a retirarse las siliconas de los senos. “Salir con estos estereotipos sobre lo que debe ser el cuerpo de la mujer, despreciando lo que tienen que vivir estas mujeres y, lo peor, diciéndoles que ahora parecen hombres”.

La periodista señaló a la presentadora de "tener falta de empatía" con las mujeres que se han retirado los implantes mamarios

En primera medida Juanita Gómez señaló que ya era tiempo de dejar atrás el estereotipo de que “una mujer es más mujer si las tiene así”, haciendo referencia a los senos grandes. La periodista insistió en que la presentadora estaba dejando de lado todos los síntomas y consecuencias que enfrentan las mujeres en su salud por el síndrome de Asia, que vale recordar es un padecimiento que está relacionado con el rechazo del cuerpo a elementos externos como los biopolímeros, prótesis de fémur y las siliconas utilizadas en los implantes mamarios.

La periodista luego añadió que, además de la falta de empatía, las declaraciones de Carolina Cruz también demostraban su “falta de criterio al decir que la extracción de las prótesis mamarias es una moda, porque no es una cirugía cualquiera, es compleja y además necesita una reconstrucción, no es moda, es salud”.

Juanita Gómez concluyó su video diciendo que “es increíble que todo internet tenga que estárselo explicando a la presentadora”. Esto último debido a los comentarios de muchos internautas y otras famosas como su colega Alejandra Giraldo –que justo era una de las invitadas en el programa–, Lorena Meritano, Norma Nivia, Mabel Cartagena, entre otras.

¿Qué fue lo que dijo Carolina Cruz?

Según dijo, quienes mayor responsabilidad tienen en la difusión de estos temas son los influenciadores y las figuras públicas | Video: 'Día a día' en vivo

Lo dicho por la presentadora vallecaucana tiene que ver con la gran cantidad de celebridades que han decidido retirarse sus implantes mamarios, argumentando que estos le han generado síndrome de Asia y, a su vez, algunos problemas de salud mental, como depresión.

Sin embargo, la mujer dejó un comentario que una gran cantidad de televidentes calificaron como “desatinado” y “ofensivo”. “Lo que quiero decir es que no se puede satanizar solo a los implantes de senos. Yo no estoy en contra de la explantación, ni más faltaba, estoy a favor de que la mujer esté sana, se sienta bien, se vea linda y femenina. Lo que no me parece correcto es que, como fulanita en redes habla del tema, se vuelva una moda y todas saquen citas médicas porque consideran que su depresión sea por eso; entonces se sacó las puchecas, quedó como un hombre, plana como una pared y con una cicatriz horrible, pero sigue deprimida y enferma; ahí es donde digo que se debe manejar el tema con mucha responsabilidad”, expresó Carolina Cruz.

Los televidentes no fueron los únicos que contrastaron con la opinión de Carolina Cruz, pues en ‘Día a día’ estaba como invitada la periodista Alejandra Giraldo, quien aseguró que decir este tipo de cosas sobre la explantación mamaria sería y analizar el tema.