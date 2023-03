Familia en Bogotá denuncia negligencia médica: bebé falleció cuando estuvo a punto de nacer frente a una clínica

"A mi hermana la llevaron como a un cuarto de máquinas y le mostraron a su bebé que estaba congelado. Sin ningún tipo de orientación psicológica", relató una familiar de la madre víctima

Un nuevo caso de negligencia médica denuncia una familia en Bogotá. En esta ocasión, se trata de la familia de un menor identificado como Ángel, quien falleció cuando estaba a punto de nacer frente a las instalaciones de la Clínica Materno Infantil EUSalud, ubicada en el barrio Quesada, en la localidad de Teusaquillo. Ahora, los familiares del menor se encuentran esperando respuestas por parte de ese centro asistencial.

“Mi hermana siempre estuvo asistida únicamente por personal de enfermería. No estuvo acompañada por un ginecólogo u otro profesional. En un momento se complica el tema del trabajo de parto de mi hermana, ella manifestó que tiene excesivo sangrado y le decían que estaba bien”, comentó una de las familiares de la madre víctima en una entrevista con Caracol Radio.

Según la familia del bebé, en aquel lugar no había equipos de reanimación para salvarle la vida. El niño tenía 39 semanas de gestación. “Nosotros lo que queremos es que se haga justicia. Sabemos que a Ángel nadie nos lo va a devolver, pero por lo menos que se puedan salvar vidas. Mi hermana entró con una panza, y ahora sale de la clínica sin él bebe (...) A mi hermana la llevaron como a un cuarto de máquinas y le mostraron a su bebé que estaba congelado. Sin ningún tipo de orientación psicológica”, señaló la hermana de la madre del niño en su charla con la emisora ya citada.

Mientras se esclarece lo ocurrido en el caso de Ángel, esta semana se conoció el caso de un adulto mayor que falleció en Barrancabermeja, al parecer, por otro caso de negligencia médica. Según relatan los denunciantes del caso, el hombre falleció luego de no recibir atención médica por parte del personal médico en la Clínica Magdalena.

Sobre las 2:30 de la tarde del miércoles 8 de marzo, el hombre llegó hasta ese centro médico con un agudo dolor en su pecho y espalda. A sus síntomas se sumó una alta dificultad para respirar. “Nosotros llegamos, lo subimos a una silla de ruedas porque mi papá estaba muy mal. A ellos les dijimos que él tenía dificultad respiratoria que por favor lo atendieran, pero solo nos decían que debíamos esperar”, comentó su hija ante la prensa local.

“No le hicieron el triaje, no le tomaron la tensión y tampoco intentaron hacerle reanimación o primeros auxilios. Yo lo traje a la clínica para que lo salvaran y lo dejaron morir por negligencia médica. Cuando falleció ahí sí fueron capaces de darle una camilla (...) Queremos que se pongan la mano en el corazón, si uno trae a un paciente que está grave o con dolor es para que lo revisen. Nunca buscamos molestar al personal médico ni nada, solo queríamos que lo atendieran”, agregó la familiar.

Bebé de cuatro meses murió en extrañas circunstancias en jardín infantil de Bogotá

El lunes 13 de enero del año en curso, la familia de una bebé de cuatro meses de edad recibió la noticia de que la menor había fallecido. En la mañana de ese lunes, la niña fue llevada a un jardín infantil ubicado en Suba, en Bogotá, llamado Mi Mundo Artístico. Desde el establecimiento educativo se les informó a los padres que la niña había perdido la vida.

Johan Alexander Jorge Olaya, padre de la niña, comentó en la FM que en el jardín le ‘habían matado’ a su hija, y que la menor había fallecido porque allá la habrían dejado morir. Añadió, además, que la niña contaba con un excelente estado de salud, por lo que su fallecimiento era todavía más extraño.

“Nunca tuvimos la necesidad de buscar un centro de urgencias. Incluso, la mamita la acompañó durante estos primeros cuatro meses (...) La niña, Victoria, le pedía leche del seno a la mamita. No tuvimos la necesidad de visitar ninguna clínica de urgencias, ni nada por el estilo, a excepción de las vacunas. El pasado 24 de enero tuvo su vacuna de cuatro meses en el Centro de Atención de Suba (...) en el jardín me la mataron, me la dejaron morir (...) Siempre que le hablábamos nos entregaba una sonrisa. Ya sabía quién era su papá y su mamá”, comentó.

Según dijo en la emisora ya citada, la menor llevaba yendo al jardín para asistir a jornadas que involucraban un periodo de adaptación, pues no querían que el cambio en la vida de la niña diera un cambio tan brusco. “Con la mamá de la niña acordamos que hubiera un periodo de adaptación en el jardín, con la asesoría de la rectora y docentes, para que cuando la mamá entrara a trabajar no le diera tan duro a mi hija. La entregábamos al jardín dos horas o tres horas”, contó.

La sección Bogotá del diario El Espectador se contactó con la Subdirección de Infancia de la Secretaría de Integración Social con el fin de obtener más detalles del caso; sin embargo, la entidad señaló que, debido a que los hechos ocurrieron en un jardín privado y no en uno distrital, “las entidades competentes para investigar y actuar en este caso son el ICBF y la Fiscalía General de la Nación”.