Extraditables desmienten que Juan Fernando Petro haya cobrado por darles cupos para hacer parte de la Paz Total

"He desarrollado un trabajo silencioso a lo largo de los territorios apartados, en medio de las comunidades, el cual nunca ha implicado el ofrecimiento de beneficios a condenados a cambio de las dádivas", comentó Juan Fernando a través de un comunicado

En una carta que fue enviada al fiscal general Francisco Barbosa y al alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, extraditables desmentirían las acusaciones que recaen sobre el hermano del presidente colombiano Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, en lo que respecta a la supuesta venta de cupos a algunos delincuentes para ser incluidos dentro de la Paz Total. El noticiero del canal RCN reveló apartes de la misiva en la que se expondría la responsabilidad de Juan Fernando.

Lo que resalta el documento, que ya fue radicado ante la Presidencia de la República y la Fiscalía General de la Nación, es que, en efecto, se han acercado a ellos para ofrecerles los cupos; sin embargo, que Juan Fernando no tendría nada que ver con ello. Destacaron que presuntos abogados estarían ofreciendo el ‘servicio’ a nombre del hermano del jefe de Estado.

“Realizadas nuestras propias investigaciones, informamos que es completamente falso que dichos abogados vinieran en representación de funcionario alguno, y mucho menos de la familia del señor presidente”, dice el documento que tiene fecha del 6 de marzo.

Esta semana, de hecho, y luego de que el mandatario colombiano le solicitara a la Fiscalía General de la Nación abrir un proceso de investigación en contra de Juan Fernando, este último hizo público un comunicado en donde aseguró que el jefe del movimiento político Pacto Histórico había “puesto a los suyos a padecer escarnio público”.

Es importante de Gustavo Petro, además, dio luz verde a las autoridades para indagar los supuestos movimientos irregulares de su hijo mayor, Nicolás Petro. A Nicolás se le acusó, por parte de su exesposa, Daysuris del Carmen Vásquez, de haber recibido dineros del narcotráfico para financiar la campaña política se su papá, el actual presidente de la República de Colombia.

Presuntamente, y tal y como lo mencionó Vásquez en una entrevista con la revista Semana, Nicolás Petro se reunió con Samuel Santander Lopesierra, quien es conocido como el Hombre Marlboro, para hablar del dinero que hoy tiene a la familia presidencial en medio de la polémica. Según Day Vásquez, el narco le desembolsó $600 millones, en varios pagos, a Petro. Aquel dinero, dice ella, nunca llegó a la campaña de Gustavo Petro, pues Nicolás se habría quedado con ellos.

Por lo anterior, justamente, Consejo Nacional Electoral informó, a principios de este más, que iniciaba una investigación sobre la campaña presidencial del también exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

“Solicito que valoren como genuinos sus principios de hombre probo, quien, como nunca lo ha hecho ningún otro mandatario en la historia de nuestro país, frente a la mínima conjetura, que él denomina rumores, decide, sin miramiento alguno, colocar a los suyos a padecer este escarnio público, lo que sin duda traspasa la frontera de lo estrictamente fraternal, para colocarnos como blanco de ataques injuriosos hasta cuando la verdad aflore al final”, redactó Juan Fernando en su comunicado.

“Debo aclarar que no soy un advenedizo en el tema de la paz, ya que, como exministro de la Comisión Intereclesiástica de Justicia, Paz y Reconciliación y de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, con epicentro de acción distinto, y sin lazos comunicantes con la Comisión de Paz del gobierno actual, en cabeza de Danilo Rueda, he desarrollado un trabajo silencioso a lo largo de los territorios apartados, en medio de las comunidades, el cual nunca ha implicado el ofrecimiento de beneficios a condenados a cambio de las dádivas”, resaltó.

“Vamos a actuar de forma responsable. No habrá ningún tipo de preocupación para el señor presidente de la República, en tanto que la Fiscalía General de la Nación actuará con total objetividad, garantía del debido proceso y sin linchamiento de ningún tipo”, aseguró el fiscal Francisco Barbosa sobre las investigaciones que rondan a la familia.