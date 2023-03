“Estamos logrando lo que nuestros ancestros no pudieron lograr”: Semblanzas del Río Guapi, primer grupo del territorio en llegar al FEP

La agrupación está conformada por jóvenes oriundos de territorios aledaños a Guapi, Cauca (@semblanzasdelrioguapi)

Los días 23, 24, 25 y 26 de marzo de 2023 se llevará a cabo en el Campo de Golf y Centro de Eventos Briceño 18 se llevará a cabo una nueva edición del famoso Festival Estéreo Picnic que traerá al país nuevamente a algunos de los artistas musicales destacados a nivel nacional e internacional. Sin embargo, el evento también les abre espacio a los artistas locales cuyo mensaje va mucho más allá de la música.

Además de headliners como Billie Eilish, Twenty One Pilots, Tame Impala, Drake, Rosalía, entre otros grandes artistas; el FEP también abre sus escenarios a los ritmos tradicionales del país y aquellos artistas cuyo trabajo tiene un impacto en sus comunidades. Ese es el caso de Semblanzas del Río Guapi, un grupo del Pacífico que va más allá de los ritmos tradiciones y les canta a las problemáticas de su territorio a la vez que insiste en conservar el patrimonio cultural de esta zona.

Infobae Colombia habló con Libia Sinisterra una de las cuatro cantoras que integra esta agrupación que se presentará el 25 de abril en Briceño y que, además de grupo musical, se ha convertido en una institución que aporta en su territorio, alejando a los jóvenes de la violencia. El grupo fue ganador del Festival Petronio Álvarez en el año 2014 y 2015, y siempre ha estado comprometido con la trascendencia cultural por medio de la música.

En el grupo destacan las voces de las cantoras Yamile y Marbel Cortés; Yesica y Libia Sinisterra (@semblanzasdelrioguapi)

Infobae: Para que la gente que va al FEP sepa ¿Qué es Semblanzas del Río Guapi y qué es lo que hacen?

Libia Sinisterra: Semblanzas del Río Guapi es un grupo de jóvenes músicos empíricos que estamos apostándole a la guerra a favor de la paz que nace a raíz de la iniciativa de las hermanas Yamile y Marbel Cortés, porque anteriormente nosotros teníamos una agrupación que se llamaba ‘Voces de la marea’, pero por situaciones económicas muchos de los que hacían parte de la agrupación y que eran aledaños a Guapi, Cauca, tuvieron que desplazarse del territorio para poder seguir con sus estudios y el grupo parecía acabarse.

Pero nosotros somos músicos y sentimos que si no tenemos música es como perder una parte de nuestra esencia. Entonces ellas nos hacen el llamado a nosotros como integrantes para conformar nuestra propia agrupación, eso fue en el 2009, y en el 2011 Semblanzas del Río Guapi participa por primera vez en el Festival Petronio Álvarez, quedando en segundo lugar.

Infobae: ¿Y por qué el nombre?

L. S: Es porque es un ensamble, es como el río Guapi, somos diferentes músicos de la agrupación, cada uno tiene un lugar de origen y, a pesar de que somos del mismo municipio, hay una variación en el léxico, en la forma de pensar y en la de componer. Cada quien da su aporte, al fusionarnos suena algo increíble, somos el ensamble del río Guapi.

Infobae: En el territorio se les conoce como mucho más que una agrupación, ¿Cuáles son esas iniciativas que han llevado a los jóvenes de su comunidad?

L. S.: Además de agrupación, hemos podido vincular todos los saberes que nosotros hemos adquirido empíricamente y pedagógicamente a una escuela. Cuando nosotros regresamos del Petronio como ganadores pensamos ‘¿qué vamos a hacer nosotros para que la música se siga impulsando?’ y nos vimos en la necesidad de crear una escuela. Los beneficiarios de esa son niños vulnerables, que han sufrido en carne propia la violencia, que no cuentan con los recursos propios para acceder a una educación digna. Nos hemos establecido también como una fundación en la que los asociados contribuimos también para mejorar esa calidad de vida de niños y niñas.

En sus letras abordan los conflictos de sus territorios, los saberes culturales y la tradición oral de sus ancestros (@semblanzasdelrioguapi)

Infobae: ¿Cómo se sienten de estar próximos a presentarse en el Festival Estéreo Picnic y ser el primer grupo de Guapi que lo hace?

L. S: La verdad estamos muy emocionados, estamos felices porque a pesar de que todos somos jóvenes nos hemos convertido en un referente musical en nuestras comunidades e incluso a nivel nacional. Estamos logrando lo que nuestros ancestros no pudieron lograr y es algo maravilloso para nosotros, sentimos esa tranquilidad de que lo que ellos hicieron para nosotros y querían que llegara a nivel internacional se cumplió.

Infobae: Precisamente, ¿Qué significa que esos saberes y ese patrimonio cultural del Pacífico llegue a un festival como el Estéreo Picnic?

L. S: Para nosotros es muy importante porque nosotros no hemos sido tan visibles y lograr ese espacio es garantizar que nuestros niños y nuestras niñas puedan mirar la música tradicional como un plus de cambio, de transformación social. Es grandioso y a la vez es crear esa resiliencia por todo lo que hemos vivido y sanar nuestros corazones.

Infobae: ¿Qué tienen preparado para su presentación?

L. S.: Vamos a cantar con el alma, como siempre, presentando nuestro repertorio y representando a nuestras comunidades, a los músicos empíricos, a nuestros ancestros y nuestras familias, vamos a hacer que los que nos escuchan puedan sentir que Colombia no es solo cosas malas, sino que nuestra música puede ser un plus para que otros países se puedan unir y ayudarnos a construir esa paz que tanto anhelamos. Estaremos sobre el escenario con nuestro instrumento más fundamental, nuestra calidad humana, es un instrumento que tenemos cada uno y con el que sabemos que vamos a lograr lo que otros no han podido lograr, porque no nos sirve ser un buen músico, pero no tener esa esencia de que somos seres humanos y tenemos que respetarnos como seres humanos.

Estarán el 25 de marzo en el Festival Estéreo Picnic (@semblanzasdelrioguapi)

Infobae: El grupo está conformado por sus músicos y las cantoras que son las hermanas Yamile y Marbel Cortés; Yesica y Libia. ¿Cuál es el papel de las mujeres dentro de la tradición musical del Pacífico?

L. S.: Nosotras somos hermanas musicales, esto además de ser una agrupación es un sueño que tenemos desde muy chicas, construimos esa hermandad porque somos del mismo territorio. El papel de nosotras es salvaguardar esas prácticas para decirle a nuestros niños y niñas que no podemos generar violencia, que tenemos que ser más inteligentes a través de nuestros haceres, nuestro papel es componer música plasmando esos oficios varios que realizamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, manifestando lo que no nos gusta, manifestando que ser pobre es ser bueno, que que pertenezcamos a los pueblos afro no quiere decir que no somos hijos de Dios.

Infobae: ¿Qué viene a futuro para Semblanzas del Río Guapi?

L. S.: Tenemos a futuro con Discos Pacífico y Territorios de oportunidades más proyectos que conlleven a esa construcción de paz a través de la música, tenemos proyectado salir del país con la música y dentro de nuestros territorios tener muchos más semilleros que contribuyan también con el refuerzo del tejido social.