Centro Democrático quiere hundir la ley de Paz Total: Corte Constitucional aceptó estudiar demanda

Congresistas de ese partido político presentaron la demanda con la que buscan tumbar la ley que el presidente Petro sancionó en 2022 (Colprensa y @PaolaHolguin)

Recientemente se conoció que la Corte Constitucional admitió estudiar la demanda interpuesta por senadoras del Centro Histórico en contra de la Ley de Paz Total.

Te puede interesar: Los siete reparos de la Procuraduría al proyecto de sometimiento

Es de recordar que, en diciembre de 2022, las tres senadoras del partido uribista, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, demandaron la Ley de Paz Total que se sancionó y que representa el camino que quiere tomar el gobierno del presidente Gustavo Petro en cuanto a la terminación del conflicto armado en el país.

Con la demanda ante esa jurisdicción, las congresistas del Centro Democrático pretenden que se hunda la ley sancionada y que ha sido bandera del gobierno de Petro. Es de recordar que la oposición ha sido muy crítica respecto a esta ley promovida por el presidente.

Te puede interesar: Los siete hechos ocurridos durante la semana que marcarían un antes y un después en el gobierno de Gustavo Petro

El viernes 10 de marzo la Corte Constitucional aceptó estudiar la demanda interpuesta por las senadoras, según reveló la Revista Semana. Con esto, la ley sancionada por el presidente Petro el año pasado podría verse en la cuerda floja.

La demanda de las senadoras del Centro Democrático

En su momento, las demandantes argumentaron que son tres los puntos que no se están contemplando dentro de la Ley. Uno de ellos tiene que ver con la omisión de criterio por parte del Consejo Superior de Política Criminal.

Te puede interesar: Cambio de posición de Roy Barreras confirma que el Gobierno está fracasando, aseguró Miguel Uribe

“El artículo 167 de la Ley 65 y el Decreto 2055 de 2014 exigen concepto previo al Consejo de Política Criminal para la Ley de paz total. Una sentencia de la Corte Constitucional fue clara, que era obligación del Congreso hacer cumplir la solicitud del concepto sopena de dar invalidez de las normas que generaban”, sentenció Holguín.

Entretanto, la senadora María Fernanda Cabal, como una de las líderes de la oposición al gobierno de Petro comentó sobre dicha Ley:

“Consideramos que la Constitución Política de Colombia debe ofrecerle garantías a las víctimas que tiene el Estado colombiano la obligación, que además es convencional, de investigar, juzgar y sancionar los hechos de violencia”.

Paloma Valencia por su parte comentó que desde el gobierno se está usando mal las facultades de la Ley, lo cual es contraproducente, refiriéndose a la entonces posible liberación de miembros de la Primera Línea, uno de los temas que más generó debate en su momento.

“Sacó, con base en esa Ley, las facultades para liberar a la primera línea y no se le puede olvidar a los colombianos. No se le puede olvidar a los colombianos esos dos artículos, precisamente, que decían lo que están haciendo hoy en día los votó negativamente el Congreso, que dijo no va a haber libertad para los integrantes de la primera línea”, dijo en ese entonces la senadora del Centro Democrático.

La sanción de la Ley de Paz Total del Gobierno de Petro

El 5 de noviembre de 2022 el presidente Gustavo Petro sancionó la ley 418, con la que se pondría en marcha el proceso de Paz Total con las guerrillas y grupos armados del país.

El jefe de Estado firmó la ley en la hacienda Hato Grande, en el marco de la Asamblea General de Gobierno que se realizó ese día. La iniciativa le permite al Gobierno nacional abrir diálogos con los grupos armados ilegales, además de acercamientos con grupos insurgentes como las disidencias de las Farc.

“Habrá personas que negociarán con el Gobierno las opciones de acabar con una guerra insurgente desde hace muchas décadas, que debe terminar definitivamente sin ecos para que la sociedad colombiana sea la verdadera dueña del país, la verdadera dueña de los destinos de Colombia, la democracia real y pacífica que necesitamos en este país. Así que queda firmada la ley”, expresó Petro en su momento.