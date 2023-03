“La Liendra” se mete en problemas por imprudencias en Dubái

Mientras manejaba un Lamborghini por las calles de Dubái, La Liendra protagonizó un trancón mientras realizaba uno de sus contenidos (@la_liendraa/Instagram)

Desde los primeros días de marzo, La Liendra se encuentra en Dubái gracias a la invitación de uno de sus amigos y en compañía de otros influenciadores. El quindiano no ha desaprovechado la oportunidad para crear contenido destinado a sus redes sociales, aunque los motivos no siempre sean los más positivos.

Durante la jornada del jueves 9 de marzo, el streamer publicó un video en sus historias de Instagram en el que se mostró manejando un Lamborghini convertible de color plateado, acompañado de una creadora de contenido antioqueña que se sumó a la delegación de colombianos que realizaron el viaje a Dubái.

En un momento dado detuvo su recorrido en una vía para compartir con sus seguidores una vista del hotel Burj al-Arab, considerado como uno de los más lujosos y exclusivos a nivel mundial. En las imágenes se evidencia que mientras se detuvo para grabar este contenido, detrás del Lamborghini se comenzó a formar un trancón. Por otra parte, se aprecia cómo algunos de los que pasaban por el lugar aprovecharon para tomarle fotos al vehículo de lujo, lo que llevó a comentar lo siguiente al oriundo de La Tebaida, Quindío:

“Vean como tengo a las bebés, locas por el carro”

Sin embargo, en el preciso momento en que ingresó de nuevo al vehículo para seguir su camino, recibió un llamado de atención por parte de un oficial encargado de la movilidad en Dubái, quien se acercó para pedirle que moviera el carro, debido al trancón que estaba generando. Parece que eso no le hizo gracia al streamer, pues una vez emprendió su camino señaló visiblemente molesto:

“Bueno, nos quitaron, no copiaron de carro estos mari…”

Ya el miércoles 8 de marzo se hizo notar en plataformas digitales debido a un par de situaciones. Durante una visita a un lujoso centro comercial en la ciudad, Mauricio Gómez (nombre de pila del influencer), le contó a sus más de 6 millones de seguidores que se había sentido discriminado en el lugar.

El motivo se lo atribuyó a los múltiples tatuajes que tiene en su cuerpo, además de su complexión delgada. De hecho, el creador de contenido manifestó que había percibido un trato diferente por parte de ciertos vendedores.

Para complicar más las cosas, La Liendra armó un escándalo que llamó la atención dentro del centro comercial, mientras se encontraba en la feria de comida del lugar. En sus historias de Instagram, la celebridad contó que se acercó a un establecimiento de comida india, pues quería pedir un “bollo de masa con huevo”. Sin embargo, las cosas se torcieron cuando el vendedor le solicitó al colombiano que debía cancelar su pedido primero, antes de comenzar a preparar su pedido.

Con algo de indignación, le dijo a uno de los encargados de la atención en el establecimiento “Pero el señor por qué me pone a pagar primero, como si yo me fuera a volar. Ni que yo tuviera tatuajes y pareciera un ladrón y fuera flaco. No lo daño porque...”. Pero como era de esperarse, esta persona no entendió lo que La Liendra le dijo, por lo que ambas partes decidieron restarle importancia a lo ocurrido.

Luego protagonizó otro episodio, esta vez por accidente de acuerdo con sus palabras, debido a que activó las alarmas del edificio. Al respecto escribió, visiblemente avergonzado:

“Me choqué con este coso rojo y activé todas las alarmas del centro comercial”

El Sebastucho, otro de los influenciadores que hicieron el viaje a Dubái junto con La Liendra, también difundió en sus historias de Instagram lo ocurrido. Claro que lo hizo de manera jocosa, pues las imágenes que subió del momento las acompañó con la descripción “Con las manos en la masa. Pa la guandoca”.