Revelan video del atentado contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez

en las cámaras de seguridad de la Avenida de las Américas con carrera 50 quedó registrado el momento exacto del atentado contra el director de la UNP.

Sobre las 10:20 p. m. del martes 7 de marzo se produjo un atentado contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, que ya había ingresado junto a su hija a su vivienda, ubicada en el barrio Ciudad Montes, en la localidad de Puente Aranda, por lo que fueron sus escoltas quienes tuvieron el primer contacto con los criminales, lo que generó una balacera que terminó con uno de los sicarios abatido y uno de los miembros de seguridad herido.

Minutos después de registrarse los hechos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció frente a lo sucedido. Confirmó el atentado sufrido por Rodríguez, a quien se refirió como su compañero en el M-19 y pidió al fiscal acelerar las investigaciones contra la amenazas de muerte que el director de la UNP habría sufrido tras denunciar mafias dentro de la entidad.

“Han atentado contra Augusto Rodríguez, director de la UNP y mi compañero desde el M-19. Augusto denunció las mafias de la contratación en la UNP. Hoy quisieron matarlo, le pido al fiscal acelerar las investigaciones sobre estas denuncias, las pruebas están en sus manos”, fue el trino escrito por el mandatario sobre las 11:19 p. m.

Tras el atentado, Augusto Rodríguez habló para los micrófonos de Blu Radio y reveló detalles previos a los hechos, además especuló con quiénes podrían ser los responsables de lo sucedido. El director culpó a supuestas mafias que se manejan al interior de la UNP, aunque de la misma forma aseguró que los responsables debían ser determinados por las autoridades. Rodríguez reveló que uno de sus guardaespaldas resultó herido sin gravedad en una de sus piernas y que en días anteriores le habían notificado que había sido seguido por un carro rojo.

“Normalmente me demoro en el carro para organizar mis cosas, empacarlas en mi maletín, esa es mi rutina. Me demoro unos minutos, mis escoltas hacen control del área y luego me indican si me puedo bajar. Lo que ocurrió es que en esta oportunidad me baje muy rápido, porque venía con mi hija, bajamos inmediatamente y aparecieron cuando yo había cerrado el portón”, fueron parte de las declaraciones del director.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Carlos Triana, explicó que el informe preliminar entregado reveló la presencia de dos motocicletas con cuatro personas a bordo, quienes se enfrentaron a disparos con la seguridad del director de la UNP, dejando como resultado una persona muerta.

Vecinos del barrio Ciudad Montes relataron para Red+Noticias sus impresiones en el momento de los hechos. Uno de ellos aseguró haber escuchado al menos 10 disparos cuando se disponía a descansar por lo que decidió asomarse por la ventana de su casa, allí pudo evidenciar lo que sería el cuerpo sin vida del sicario abatido por el esquema de seguridad del director.

En cuanto al sicario abatido, se confirmó que se trata de un hombre de nacionalidad colombiana de 29 años de edad, identificado como Fabián Esteven Duarte Ortiz, y quien pertenecería a una banda delincuencial en Buenos Aires, Argentina, esto debido a un expediente de extradición proveniente de este país al sur del continente por el delito de hurto; en el documento completo se explica que los robos habían sido perpetrados entre febrero y mayo del 2018 junto a dos personas más.

Augusto Rodríguez ya había alertado a las autoridades sobre la posibilidad de ser objetivo de un atentado, ya que fue víctima de “chuzadas” a su celular, movimientos extraños alrededor de su casa y el seguimiento nocturno por parte de un vehículo; hechos por los que junto a su esquema de seguridad habían tomado algunas medidas de precaución.