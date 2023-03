Melissa Martínez le contó a sus seguidores quién le ha estado enviando “regalitos”

La presentadora Melissa Martinez ha estado en el centro de las conversaciones en redes sociales luego de su ruptura con Matias Mier en el 2022 (@melissamartineza/Instagram)

Melissa Martínez, una de las periodistas más populares en el mundo de las noticias deportivas de Colombia, misma que ha causado revuelo en las redes sociales en los últimos días debido a una publicación en Instagram que generó rumores sobre un supuesto “nuevo amor” y con el que se presume habría olvidado a Matías Mier.

La barranquillera, cansada de las especulaciones, se pronunció en esta red social para aclarar que su posteo con un arreglo floral no tenía nada que ver con un nuevo romance, sino que este se trataba de una estrategia para apoyar el emprendimiento de un hombre que conoce hace varios años.

“Hace más o menos cinco años conocí a Santi, que es emprendedor. Su emprendimiento es Dominica y vende flores. Así que cada vez que se acerca una fecha especial: Día de las madres, Día de la Mujer, Amor y Amistad, incluso San Valentín, aunque yo no lo celebro, él me envía flores. Y yo, como sé que es un pelado que trabaja con las uñas, le tomo fotografías y las publico. Siempre lo he hecho y ahí en mi feed ustedes las encuentran”, explicó la periodista deportiva.

En su publicación en Instagram, Martínez hizo referencia a su imputación por “apoyo a la floristería para que venda mucho el día de la mujer”, una forma irónica de referirse a las especulaciones sobre su vida sentimental y aclarar que su intención era apoyar a un emprendedor en su negocio.

Melissa Martínez posando con un ramo de flores obsequiado por una floristería que apoya a través de sus redes sociales. / Foto @melissamartineza

Es importante destacar que algunos de los arreglos florales con los que la periodista posa en varias fotografías en Instagram, forman parte de la decoración de su tienda “MM STORE COLOMBIA” ubicada en el norte de Bogotá.

Melissa Martínez, además de ser una periodista deportiva reconocida en Colombia, también ha logrado cautivar a su público con su belleza y carisma. Sin embargo, en esta ocasión, fue su sentido de colaboración y apoyo a un amigo lo que generó un gran impacto en las redes sociales.

Melissa Martínez además de su belleza también ha destacado por su sencillez, así que volver a utilizar su “influencia” como figura pública para que sus allegados tengan la oportunidad de crecer así como ella con su tienda de ropa, parece que no representaría ningún problema para una de las periodistas deportivas más queridas del país.

Melissa Martínez es una de las presentadoras más famosas y queridas de Colombia. En los programas para la cadena ESPN, ha sabido deslumbrar no solo con sus opiniones, sino también con su belleza; misma que a menudo exhibe por sus redes sociales, donde deja a muchos de sus fans “boquiabiertos” además por las sensuales prendas que usa.

Recientemente, la soledeña “no se quiso quedar atrás” del boom mediático que ha causado “Te Quedó Grande”, y en Instagram, la presentadora subió un video donde se le ve cantando con micrófono en mano, pantalón y corsé negro, este últimó éxito de las colombianas Karol G y Shakira.

El video lo reposteó el perfil dedicado a seguir celebridades @chismefrescodefamosos, donde allí varios de los internautas no dejaron pasar por alto el sensual baile de la comunicadora. Comentarios varios llovieron, unos positivos y otros no tanto:

“Dios mio no había visto el cuerposky de esta señorita ..divina”, “Este video es hipnótico”, “Divina Cada Dia Mas Hermosa 😘💐😍☺️❤️”, “Divina ...mágica ❤️❤️❤️”, “Que hermosura de mujer, es un Angel❤️😍”, “Te pasas de hermosa ❤️❤️😍😍”, “hermosa como siempre😍”, dejaron algunos de los internautas en la publicación.