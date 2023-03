Gustavo Petro le ofreció al director de la UNP que se fuera a vivir a la Casa de Nariño

Gustavo Petro resolvió ofrecerle hospedaje bajo la seguridad del palacio presidencial

Luego de que el país conociera que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, y su hija sobrevivieron a un intento de atentado la noche del martes (7 de marzo), mientras entraban en su casa, al sur de Bogotá; Gustavo Petro –quien ha sido su amigo durante los últimos 22 años– resolvió invitarlos a vivir a la Casa de Nariño, bajo el estricto esquema de seguridad que resguarda el palacio presidencial.

Ya que, después de todo, aunque ambos salieron ilesos, uno de los sicarios falleció en el cruce de balas y uno de los guardaespaldas de su esquema de seguridad recibió un tiro en una pierna, por el cual está siendo tratado.

Así lo habría dado a conocer, según reveló Blu Radio: “el presidente me dijo que me fuera a quedar en la Casa de Nariño, pero decidí trasladarme a otro sitio con un familiar”, el cual, por motivos de seguridad, prefirió no revelar.

Otra de las razones tendría que ver con el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, quien, además de verse implicado en el escándalo de la compra de cupos para entrar en la Paz Total, habría buscado a Rodríguez en repetidas ocasiones para solicitarle un vehículo de protección. Petición ante la cual decidió no ceder, guiado por la “ética” y la “norma”.

“En épocas cuando se avecina la discusión de pliegos o la presentación, se acercan a veces personas a decirle a uno por qué no atiendes a esta persona o almuerzas con otra, pero los digo no (…) no aliento ese tipo de cosas y he logrado evitar eso. No recibo regalos, homenajes y mejor así”, comentó.

En una entrevista concedida minutos después del atentado, Rodríguez culpó a supuestas mafias, que operarían al interior de la UNP. Teoría que el presidente, Gustavo Petro, comparte, de acuerdo con una publicación que realizó hacia la media noche del martes:

“Han atentado contra Augusto Rodríguez, director de la UNP y mi compañero desde el M19. Augusto denunció las mafias de la contratación en la UNP. Hoy quisieron matarlo, le pido al fiscal acelerar las investigaciones sobre estas denuncias, las pruebas están en sus manos”.

Sin embargó aclaró que no puede confirmar “quiénes son los verdaderos responsables, porque, en realidad, le corresponde las autoridades. Lo que sí es que –en los últimos meses– se ha conocido que al interior de la unidad nacional de protección hay mafias”, algo que él mismo denunció en el pasado.

Dichas organizaciones habrían alquilado a terceros los carros que fueron hallados con droga y armamento en varias regiones del país. Mientras que, en la UNP, algunos escoltas estaban teniendo problemas para acceder a vehículos blindados, lo que, entre otras cosas, habría ocasionado la adecuación con blindajes falsos, que llegaron a ser denunciados por el director.

Poco antes de destapar en el Congreso de la Republica “las puertas giratorias de funcionarios que, estando en la UNP, inmediatamente pasaban a trabajar a las empresas que les arriendan vehículos y que prestan servicios de escoltas tercerizados”.

En días pasados llegaron a informarle que un vehículo rojo estaba persiguiéndolo y que, además, funcionarios de la Unidad Nacional de Protección estuvieron tomándole fotografías a su esquema de seguridad, para luego publicarlas, lo que habría despertado sospechas sobre una supuesta red cartelaria al interior de la institución, que busca deshacerse de Rodríguez y su lucha en contra la corrupción:

“La persecución, el ataque permanente, diario, cotidiano, de un par de sindicatos. 2 de los 19 sindicatos se han dedicado a atacarme, a desprestigiarme, a infundir informaciones falsas y, faltando a la ética de ellos, que han sido escoltas y que provienen del DAS, fotografiaron a mi esquema de seguridad, para comentan qué tipo de armas usan. Dentro de la entidad me siento vigilado por estas personas”, admitió para el medio citado.