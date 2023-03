Este es el presupuesto que Joe Biden pidió para Colombia: estaría por debajo del asignado el año anterior

Este es el presupuesto que Joe Biden pidió para Colombia. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

El jueves 9 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó su proyecto de presupuesto de gasto para el año Fiscal 2024, en el que incluyó nuevamente a Colombia con cerca de US $444 millones de dólares.

Los fondos irían destinados a iniciativas de desarrollo, lucha contra las drogas, cambio climático, implementación de los acuerdos de paz y recursos para las fuerza armadas.

El texto que hizo público la Casa Blanca, el mandatario norteamericano pidió al Congreso aproximadamente US $ 18 millones menos de lo que había solicitado para la nación durante este 2023 (US $ 462 millones).

Cabe mencionar que, este es solo la presentación del presupuesto para el largo proceso para la negociación con el legislativo, que ocupa casi todo el año.

El proyecto presupuestario para el año 2024 -del 1 octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024- suele ser visto como el inicio de las negociaciones del presidente con el Congreso, el órgano con autoridad para aprobar el presupuesto.

De acuerdo con el recorte en la propuesta que presentó Biden salió de la cuenta que usa el departamento de Estado para financiar sus operaciones antinarcóticos: Pasó de US $ 189 millones en 2023 a US $160 para el 2024. Lo que quiere decir que solicitó US $29 millones menos que el año pasado.

Entre los recursos que aparecen en el texto para el desarrollo económico, se encuentran: el desarrollo alternativo, la implementación de los acuerdos, derechos humanos y otro programas, subieron levemente en el presupuesto actual: de US $221 en 2023 a US $ 225 en 2024.

Además, el presidente Biden pidió para esta vez US $ 38.5 millones para las fuerzas armadas, US $ nueve millones para programas de salud global, US $10 millones para el desminado y no proliferación, y otros 2 US $ millones para educación militar.

Entre otros puntos importantes que Biden incluyó es que apruebe una partida de 1.430 millones de dólares para reducir la inmigración procedente de Latinoamérica. La mayoría, unos 1.000 millones, estarían destinados a ayudar a Centroamérica y otros 430 millones al resto del continente.

Una de las partidas lleva el título de “Construir seguridad y prosperidad en Centroamérica y Haití”.

En ella, el Gobierno de Biden pide que se destinen mil millones de dólares a abordar las “causas de raíz”, entre otras la violencia y la falta de oportunidades económicas, que provocan que millones de centroamericanos migren a Estados Unidos.

Durante su campaña a la Presidencia y cuando llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, Biden dejó clara que su intención era trabajar con el Congreso para aprobar 4.000 millones de dólares en asistencia a Centroamérica, especialmente Honduras, El Salvador y Guatemala, para acabar con la migración forzada.

Los mil millones que pide ahora Biden son un paso en esa dirección, argumenta el texto del proyecto.

Además, se solicitan 291 millones de dólares para Haití, uno de los países del que provienen gran cantidad de los migrantes que llegan a EE.UU. de manera irregular y al que Washington quiere ayudar a recuperarse de la crisis que vive en materia de seguridad, salud, economía e instituciones democráticas.

El presupuesto incluye otra partida para implementar la llamada “Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección” que Estados Unidos y otros 19 países del continente americano suscribieron durante la Cumbre de las Américas del año pasado.

En concreto, Biden pidió al Congreso 430 millones de dólares para ayudar a los países del continente americano a gestionar los flujos migratorios con medidas que aumenten las oportunidades para migrar legalmente, mientras que al mismo tiempo se trata de contener la migración irregular.

Además, el presupuesto contiene una petición de 40 millones de dólares para programas de ayuda a migrantes en Latinoamérica y 75 millones para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del que Washington ya es el máximo accionista.

Otra de las prioridades de Biden, según muestra el presupuesto, es aumentar las medidas de seguridad en la frontera con México, partida para la que pide una cantidad sustancial de dinero.