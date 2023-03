El humorista Hassam respondió a quienes lo critican por los problemas con su exesposa: “Como si tuvieran vidas perfectas”

Tatiana Orozco y Hassam duraron casados más de 19 años y tuvieron dos hijas que, tras el divorcio, viven con el humorista | Foto: Instagram

En todo un novelón se ha convertido la separación sentimental entre Gerly Hassam Gómez (comediante) y Tatiana Orzoco (empresaria), quienes a lo largo de sus 18 años como pareja tuvieron dos hijas. El fin de su relación se dio a conocer a principios de 2022.

Desde entonces todo ha sido polémica entre la ahora expareja, quienes han cruzado mensajes en las redes sociales con los que ha quedado demostrado que su separación no terminó en buenos términos. Ahora bien, una vez más el tema de su divorcio salió a relucir después de que el comediante recibiera algunas críticas de parte de una usuaria en Instagram, quien le envió el siguiente mensaje con relación al Día de La Mujer, este 8 de marzo.

“Usted sí que sabe del maratón de mujeres con todo lo que le ha hecho a su exesposa, ojalá aprenda a respetar primero usted”. Al respecto, Hassam no quiso ignorar las palabras de dicha usuaria y le contestó con aparente sarcasmo: “Media Maratón, amigui; ¿y si le parezco tan malo pa’ qué me sigue? no sé quién las inventó”, seguido de emoticones llorando de risa.

Tras este intercambio de palabras con la mencionada seguidora, posteriormente, el bogotano quiso ampliar su respuesta en torno a la crítica recibida, resaltando que este tipo de mensajes le llegan diariamente sin que la gente sepa a profundidad la situación.

“Esto es lo que uno vive a diario, juicios de gente que no conoce a fondo la vida personal de quienes vivimos de un trabajo público. Ha pasado más de un año de mi divorcio y la gente sigue opinando como si tuvieran vidas perfectas. Yo solo sigo adelante, con mis hijas, sin rencores y buscando oportunidades para seguir tomándole del pelo a la vida ¡sonrían! y antes de criticar esfuércense porque sus vidas sean mejores a cada día. Los quiero”.

Aquí el cruce de comentarios entre Hassam y su seguidora:

El humorista Hassam respondió a quienes lo critican por los problemas con su exesposa: “la gente sigue opinando como si tuvieran vidas perfectas”

Lo que dijo Hassam al momento de confirmar su separación:

En marzo de 2022, el comediante compartió un video en sus redes sociales con el que confirmó que su relación con Tatiana Orozco había desembocado en un punto final. Incluso, habló de que hubo infidelidad de por medio. A su vez, también pidió que sus seguidores fueran prudentes con los comentarios en torno a su separación.

“Tatiana y yo después de 18 años de convivencia hemos decidido dar por terminada la relación en un común acuerdo de no jodernos más la vida; pero sin buscar culpables, sin pretender generar lástima o ese tipo de cosas; tengo que contarles que Tatiana ya no está conmigo y con las niñas porque se mamó, se aburrió. Se vio en una situación jarta provocada por mí, hubo problemas de infidelidad, la maltraté, fui grosero y esto no lo tiene por qué tolerar ella”.

En su momento, aseguró que estaban tratando de llevar las cosas por buen camino y a través de abogados tanto por el bienestar propio como el de sus hijas.

“Yo soy buen humorista, pero cometo mis errores y he cometido muchísimos errores en contra de Tatiana, de mis hijas. Siempre he tratado de ser una buena persona, pero uno comete muchos errores, errores por los que ahora no estamos juntos. Hay abogados de por medio tratando de solucionarlo... estamos tratando de llevar la sitiación bien por mis hijas, por nosotros mismos”.

Aquí el video compartido por el comediante en aquel momento:

Hassam confirma su separación

En lo corrido de este tiempo, llegar a un acuerdo por la custodia de sus dos hijas también se convirtió en un drama entre ambos. En la actualidad, Tatiana Orozco vive en los Estados Unidos.